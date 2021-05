La trucha, el súper alimento patrio que mejora la piel presente en la dieta Perricone MD Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 09:10 h (CET) Dermatólogos como Nicholas Perricone apuestan por ella para equilibrar la piel gracias a su alto contenido en ácidos grasos esenciales, DMAE y antioxidantes Todo el mundo es consciente de que en una dieta equilibrada, el pescado es fundamental. Concretamente, dentro de ellos, pescados azules como el salmón, el boquerón o la sardina son algunos de los más beneficiosos. De hecho, el salmón es protagonista de dietas altamente apreciadas por su alto contenido en DMAE, tanto es así que es un Must para el Dr. Perricone, a quienes muchos conocen como el Doctor Salmón. Sin embargo, el dermatólogo defiende también el uso de la trucha, un alimento quizás más olvidado o menos valorado dentro de la gastronomía. Resulta que este pez típico de la comida mediterránea tradicional es fundamental como súper alimento para la piel, aportando numerosos beneficios. Concretamente, ayuda a mejorar la función barrera de la piel, la vuelve más jugosa y luminosa, ayuda a reafirmarla y la protege.

Sus componentes, la clave

La trucha es rica en Omega 3, "Un ácido graso esencial que mejora la textura de la piel al volverla más jugosa y favorecer su manto hidrolipídico, aspecto por el que se refuerza también su función barrera, evitando de este modo pérdidas de humedad e hidratación", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Aparte, contiene DMAE, el súper ingrediente de muchos cosméticos. "Este activo es famoso por su capacidad para reafirmar la piel al contraer y ejercitar los músculos sobre los que se sustenta. La cantidad de DMAE de la trucha es similar a la del salmón y ayudará a que el rostro se vea visiblemente reafirmado", expone Raquel González, directora de educación de Perricone MD. El DMAE se puede encontrar además en cosméticos revolucionarios, como es el caso Amine Face Lift de la misma firma.



Por último, contiene astaxantina, "Responsable de que la trucha tenga ese tono rosáceo, al igual que ocurre con el salmón. Este ingrediente es un poderoso antioxidante que protege el tejido de agresores externos, como los radicales libres, por ejemplo", concluye Valeria Navarro, directora técnica de la firma Boutijour.

¿Cómo comer la trucha de una forma especial?

Es tan sencillo como irse a recetarios de estilo mediterráneo. La firma Perricone MD ofrece un recetario de 28 días en el que incluye este pescado en una de sus propuestas:

Trucha a la plancha con pinchos de calabacines

INGREDIENTES:

8 calabacines cortados en trozos de 2 cm

2 cucharaditas tomillo fresco picado

2 cucharadas aceite de oliva

1⁄2 cucharadita pimienta negra recién molida

2 lonchas bacon de pavo, cortado en trozos de 1 cm (opcional)

4-8 filetes de trucha con la piel (170-230 gr cada uno)

Preparación:

Mezclar el calabacín, el tomillo, 1 cucharada de aceite y la pimienta en un tazón. Dejar marinar durante unos 45 minutos, revolviendo de vez en cuando. Mientras tanto, remojar 4 pinchos de madera largos u 8 cortos en agua durante 30 minutos. Preparar una barbacoa si es posible o una plancha para brasear. Enhebrar el calabacín, alternando con bacon en los pinchos empapados. Poner en la parrilla hasta que el calabacín esté ligeramente dorado y el bacon crujiente, 3 a 4 minutos por lado. Poner los pinchos en un plato. Aplicar el aceite a los filetes de trucha con una brocha y colocarlos, con la piel hacia abajo, en la parrilla. Cubrir la parrilla y cocinar hasta que el pescado se opaque, de 4 a 5 minutos. Poner en un plato. Para servir, poner 1 o 2 filetes en cada plato y encima una brocheta o dos. ​ Beneficios de esta receta para la piel

Como se comentaba anteriormente, la trucha será fuente de Omega-3, astaxantina y DMAE. Esto ayudará a la piel a verse más acolchada o jugosa, más hidratada, reafirmada y a protegerla de daños externos. Por su parte, el calabacín será un aporte de vitaminas A y C, profundas antiedad y protectoras del tejido.

