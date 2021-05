Whirlpool EMEA, premiada de nuevo en los prestigiosos iF Design Awards 2021 Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 09:02 h (CET) Seis productos de Whirlpool, Bauknecht y Kitchen Aid, han sido premiados por su excelente diseño en los iF Design Awards 2021, entre los que destaca la gama de hornos de encastre con vapor de la W11 Collection y la línea de lavavajillas W Collection Supreme Clean Con estos galardones, Whirlpool vuelve a conseguir el reconocimiento internacional por la estética vanguardista y la tecnología más intuitiva de sus electrodomésticos, con un diseño inspirado en proporcionar el máximo bienestar personal y mejorar la vida en el hogar.

“Estamos muy satisfechos de recibir seis premios de los iF Design Awards. Una gran recompensa para Whirlpool en su esfuerzo por satisfacer las necesidades de sus consumidores mediante soluciones innovadoras con un diseño único”, afirma Casey Tubman, vicepresidente de Marketing de Whirlpool en la región de EMEA. “Estamos encantados de que todos los productos galardonados pertenezcan al sector cocina, un ambiente que ha cobrado mayor importancia en los tiempos actuales al representar un lugar de cohesión para las familias donde sentirse mejor”.

Horno de encastre de la W Collection: la cocción más elegante e inteligente

Entre los productos premiados de la marca, destaca el horno multifunción de vapor W11IOP14S2H de la aclamada W Collection, que ha sido distinguido por su interesante aportación en conectividad, alto rendimiento y diseño vanguardista.

Cocinar se convierte en una experiencia única en toda la gama W11. Gracias a la exclusiva tecnología 6th Sense, el horno es capaz de seleccionar de forma automática la mejor función, ajustar la temperatura, el nivel de potencia y el tiempo, mientras monitorea continuamente los platos, para garantizar resultados perfectos.

El diseño sofisticado, sello de la marca, se muestra en la colorida y minimalista pantalla LCD por texto o táctil, además de sus acabados de gran calidad en acero inoxidable y revestimientos de cristal negro. Todo ello con detalles especiales que marcan la diferencia como el tirador integrado o que sobresale en la puerta que se adapta a cualquier estilo de cocina.

Con unas prestaciones inmejorables: su tecnología Sense+ utiliza el vapor para conservar de forma óptima el sabor y todas las propiedades y nutrientes de los alimentos, mientras que la función Cook4 permite cocinar hasta cuatro platos al mismo tiempo sin mezclar sabores o aromas.

Lavavajillas WIS 1150 PEL: la excelencia en el secado

La gama W Collection Suprem Clean ha conquistado al jurado de los iF Design por su diseño innovador y exquisito así como por brindar unos resultados de lavado y secado muy eficientes.

Su exclusiva tecnología 6th Sense Power Clean garantiza unos resultados perfectos sin tener que prelavar y limpiar a mano, reduciendo eficazmente el consumo. Gracias al sistema Natural Dry, este lavavajillas permite abrir automáticamente la puerta 10 cm para permitir la entrada de flujo de aire natural, con un 70% más de rendimiento de secado y una reducción del 15% en el consumo de energía.

Con sus 67 años de historia, el iF Design Award posee una reputación internacional como sello de excelencia en el diseño. Este año, los 98 miembros del jurado han examinado, probado, analizado y discutido cada uno de los productos presentados, en una edición que ha contado con casi 10.000 proyectos de 60 países diferentes para sus distintas categorías de producto.

