Wit Performance Trainers: ¿en qué consiste la mentalidad estratégica de Turienzo?

miércoles, 19 de mayo de 2021, 19:00 h (CET)

El consultor estratégico en Madrid, Rubén Turienzo, cuenta con más de 15 años de experiencia y trayectoria internacional. Su área de especialización es la mejora de procesos, dirección por objetivos, la motivación y la mejora del desempeño de trabajadores.

Su objetivo es lograr que tanto organizaciones como personas alcancen cada uno de los objetivos que se planteen, creando un cambio de mentalidad estratégica, realizando un análisis de contexto, provocando una mejora en los procesos e implementando acciones determinadas orientadas a los resultados.

El poder de la mente para alcanzar las metas Desde Wit Performance Trainers se busca motivar y ayudar a que tanto las empresas como las organizaciones o personas transformen su mente para lograr alcanzar el éxito en todo lo que se propongan,dejando claro que ningún plan se va a poder cumplir sin el compromiso o esfuerzo de cada quien.

El factor diferencial de Turienzo es que no ofrece métodos para cumplir los objetivos, sino que trabaja en una forma de pensar diferente con el objetivo de que sus clientes consigan cumplir todas las metas de la vida. Se encarga de liderar un equipo y dirigir la expansión y el crecimiento de su negocio, para lo que se establece un plan de acción a corto, medio y largo plazo que permita tener bajo control todas las variables e imprevistos que se puedan generar para multiplicar sus resultados e impulsarse hacia el éxito. Además, también trabaja en el ámbito de motivación de equipos, equipos de alto rendimiento y la productividad.

El plan de Wit Performance Trainers para alcanzar el éxito Desde Wit Performance Trainers apuestan por los procesos transversales y multiformato y plantean una metodología que se conforma de trainings, consultoría y conferencias. Así, utilizan los entrenamientos como herramientas a través de las cuales los equipos puedan mejorar y aumentar su nivel de excelencia.

Basados en el método “learning by doing” en los trainings se implementan diferentes habilidades para conseguir las diferentes metas de las empresas. Los programas se dividen en 3 bloques diferentes: pensamiento disruptivo, innovación y creatividad, habilidades profesionales y habilidades de transformación digital. Cada uno de ellos se adapta a las necesidades de cada organización o persona.

En el ámbito de la consultoría,la empresa cuenta con diferentes especializaciones para enfocar el desarrollo de la manera más eficiente posible y con la mayor profesionalidad para asegurar el éxito.Estas son la transformación estratégica, la transformación organizativa, la transformación cultural, la consultoría de Equipos Políticos y la consultoría de RRHH y Talento.

Con más de 500 conferencias en al menos 20 países, Rubén Turienzo es la respuesta al éxito. La mentalidad estratégica de este business trainer promueve un cambio en las personas en la línea de cumplir todos sus objetivos y fijar metas cada vez más grandes.

