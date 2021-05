¿En qué consiste la cámara frigorífica refrigeración de AACORE SUPPLY? Emprendedores de Hoy

martes, 18 de mayo de 2021, 15:22 h (CET)

Las empresas y comercios dedicados al sector alimentario o farmacéutico requieren de cámaras frigoríficas para garantizar la conservación óptima de estos productos y de cualquier otro tipo de producto perecedero, que necesite una cadena de enfriamiento adecuada. Para resolver dicha necesidad se encuentra la empresa AACORE SUPPLY, que desde la ciudad de Valencia, ofrece las cámaras frigoríficas de refrigeración de mejor calidad, fabricadas en España. Realizando un servicio de venta de estas cámaras frigoríficas a nivel nacional, AACORE SUPPLY empezó su expansión por Europa, comenzando por Francia y llegando a Finlandia. Actualmente, sus exportaciones a nivel mundial son el 85% de su volumen de facturación.

¿Por qué las cámaras frigoríficas de AACORE SUPPLY son la mejor opción para un negocio? Tanto para negocios existentes que necesiten remodelar o modernizar sus instalaciones frigoríficas, como para nuevos negocios que inicien su actividad, ya sea de restauración, alimentación, o cualquier otro sector que necesite de la conservación de productos perecederos, AACORE SUPPLY ofrece una solución única en cámaras frigoríficas. Trabajan con una solución DIY (hazlo tú mismo) que abarata la compra de las cámaras frigoríficas en aproximadamente un 50% al no necesitar de la contratación de personal especializado para su montaje y puesta en funcionamiento. Esto resulta muy interesante ante la situación actual y venidera provocada por la COVID-19 y las pocas ayudas recibidas por los gobiernos. Además, AACORE SUPPLY, en solidaridad con el sector hostelero nacional, ofrece un 5% de descuento para los negocios que hayan iniciado la actividad antes del 31 de diciembre de 2019. Por todos estos motivos, las cámaras frigoríficas de AACORE SUPPLY son una de las mejores opciones.

AACORE SUPPLY, una gran superficie al alcance de un clic En AACORE SUPPLY no solo se pueden comprar cámaras frigoríficas. La empresa ofrece todo tipo de equipos de frío, así como válvulas de expansión, válvulas solenoides, evaporadores, condensadores, compresores frigoríficos herméticos, compresores frigoríficos semi herméticos, entre otros productos utilizados en la industria del frío.

La adquisición de productos en esta empresa está garantizada por la calidad de los equipos y el asesoramiento de los profesionales. Con la apertura del sistema de compras online, AACORE SUPPLY facilita a sus clientes la búsqueda y adquisición de los productos disponibles en el stock, así como la tramitación de un envío asegurado a cualquier país. La trayectoria de la compañía ha cruzado fronteras hasta llegar a cientos de clientes de medio mundo, pudiendo entregar en 24 horas en España y Europa, y en 48 horas en cualquier punto de los Estados unidos, o Singapur, ya que AACORE SUPPLY cuenta más de 20.000 referencias disponibles en stock. Actualmente, las cámaras frigoríficas de refrigeración se encuentran en el top ventas del catálogo de esta compañía gracias a su calidad, precio, versatilidad, y sobre todo, por su montaje sencillo.

