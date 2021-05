Materia Prima, una excelente propuesta gastronómica en el Corazón de Madrid Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 17:10 h (CET) Un precioso restaurante a escasos pasos del Santiago Bernabéu, dónde es posible elegir el producto que se desee consumir, la cantidad y su elaboración Materia Prima abrió sus puertas en 2014 para sorprender con un concepto sumamente original y acertado. Una innovadora propuesta que seduce con unas vistosas vitrinas dónde se exhiben las mejores materias primas. Espectaculares pescados y mariscos recién traídos de las lonjas de Isla Cristina y Ayamonte incitan a pecar, mientras que, en el escaparate contiguo, las formidables carnes de La Finca hacen las delicias del público más carnívoro. Un restaurante que hace gala de una soberbia oda al producto al alcance de todos, dónde se permite elegir lo que se desea consumir y su cantidad. En Materia Prima, es posible pedir tres gambas cocidas o tres docenas de cigalas a la plancha. El límite lo pone el comensal. Una formidable manera de poder satisfacer los más ansiados antojos a un precio razonable.

Detrás de esta tentadora iniciativa, el simpatiquísimo Ricardo Garrastazu, un empresario emprendedor, que cansado de que su mujer encontrara excesivas las raciones en los restaurantes convencionales, decidió crear uno a su medida. Un precioso gesto de amor que tuvo como resultado Materia Prima. Un coqueto restaurante que busca siempre ensalzar el producto y potenciar su sabor original. Al frente de los fogones, el gran Gonzalo Barruetabeña elabora con esmero y enormes dosis de cariño las mejores materias primas. Recetas sencillas que no requieren de florituras innecesarias para conquistar. Una cocina de temporada dónde destacan las fantásticas verduras y hortalizas ideales para abrir boca. Espárragos, alcachofas, tomates de verdad, etc. Además, los mejores pescados y mariscos recién traídos de las lonjas y formidables carnes de las mejores ganaderías. Lubina, rape bacalao, gambas, enamoran a los amantes incondicionales del mejor producto del mar. Mientras que los más carnívoros podrán disfrutar de un formidable steak tartar, unas tiernas y sabrosas carrilleras o un espectacular lomo de vaca.

Para terminar, fabulosos postres caseros, entre los que destacan, la tarta fina de manzana, la maceta de tiramisú o el sorprendente coulant de chocolate con helado.

Materia Prima, la mejor calidad de mercado para disfrutar acompañada de una cuidada bodega en un precioso local que hace gala de un esplendido servicio. Un novedoso concepto que seduce, conquista y engancha logrando que se desee volver. Mucho antes de lo que se tenía previsto.

