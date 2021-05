Nuevo servicio de consulta online en Fisiostmurcia, la Clínica de Fisioterapia y Osteopatía en Murcia Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 17:18 h (CET) En la Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Fisiotmurcia ubicada en la Av. Juan Carlos I, 54, Edificio Parque de las Naciones I, 30007, Murcia se encuentra un nuevo servicio de consulta online. Estas consultas online están disponibles para todas aquellas personas que crean que puedan tener una lesión, que quieran aprender ejercicios para mejorar sus dolencias o simplemente, quieran tener la visión de un profesional en Fisioterapia y Osteopatía que les pueda guiar en su tratamiento más leve El tiempo es limitado y aunque es necesario, en ocasiones ir a verlo no se hace por diferentes razones como: miedo a contagiarse de la covid y/o la falta de tiempo o dinero para acudir al fisio. Sin preocupaciones. Ahora no es necesario que se pase mal en casa con la dolencia, o se vaya posponiendo la cita. Además, a veces los ritmos de vida son tan acelerados que invertir una hora entera para acudir al fisioterapeuta. Es una locura.

Por todo esto, la Clinica de Fisioterapia y Osteopatía, Fisiostmurcia, ha creado un nuevo servicio por el que sus pacientes podrán pedir consulta online con una buena fisio. Pero, ¿Cómo funciona? Acceder a la consulta online es súper fácil. Únicamente se debe tener acceso a internet, ya que, a través de la web de DOCTORALIA, el paciente se pone en contacto con el fisioterapeuta y éste le brinda toda la información necesaria para saber qué tratamiento deberá seguir.

Pueden darse dos casos:

1) Que la patología que presente el paciente se pueda curar en casa porque sea una dolencia leve y que fácilmente se pueda solventar.

2) Que la patología que presente el paciente sea más dura de la que en principio presentaba y el fisioterapeuta considere que es necesario que acuda a la clínica.

La consulta online suele ser corta y de consulta por un tema específico como una dolencia leve, como consecuencia de algún golpe. Alguna duda sobre un tratamiento que previamente ya se ha enviado por un especialista que haya realizado un diagnóstico previo sobre el paciente, o simplemente, un dolor esporádico sufrido y que haya que paliar adecuadamente en el menor tiempo posible.

Duración y precio de la consulta online

El precio de la consulta online es de 10€ y puede tener una duración de 20 minutos a 30 minutos dependiendo de las consultas realizadas.

Se puede contactar con la Clínica de Fisioterapia a través de la página web, Redes Sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y por Doctoralia.

Si se resisten las tecnologías siempre se tendrá la opción de ir a la Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Fisiotmurcia, ubicada en la Av. Juan Carlos I, 54, Edificio Parque de las Naciones I, 30007, Murcia.

