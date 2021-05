Siam Park anuncia su esperada reapertura en FITUR Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 16:46 h (CET) Tras más de 14 meses de cierre, el mejor parque acuático del mundo, ubicado en Adeje, en Tenerife, abre sus puertas el día 29 de mayo con acceso limitado a los fines de semana en horario de 10:00 a 18:00 El presidente de la Compañía Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha anunciado en la mañana de hoy, miércoles 19 de mayo, que Siam Park abrirá sus puertas a partir del próximo sábado, 29 de mayo, todos los fines de semana en horario de 10:00 a 18:00. Lo ha hecho en el marco de FITUR, la prestigiosa feria internacional de turismo que tiene lugar cada año en Madrid y que ha retomado su celebración tras el parón generado por la COVID-19.

Así, ha llegado por fin el momento que los millones de visitantes de Siam Park estaban esperando: el regreso del mejor parque acuático del mundo tras 14 meses de cierre forzoso. De hecho, se espera una gran acogida como ya ha ocurrido en Loro Parque y en el acuario Poema del Mar, que han sido recibidos con mucha alegría tanto por los residentes como por los turistas que ya se encuentran en el archipiélago, y han llenado sus instalaciones dentro de las limitaciones impuestas por la situación actual.

Desde hoy y hasta el 23 de mayo, se podrá visitar el estand (9D02) en el pabellón 9, donde se encontrará todo tipo de información, novedades y noticias. La Compañía, que ya tiene concertadas numerosas reuniones con los operadores turísticos, relanza así su actividad y refuerza su posición como grupo turístico de referencia.

Siam Park, mejor parque acuático del mundo por séptimo año consecutivo

A pesar de llevar más de un año cerrado, sigue sin haber lugar a dudas: Siam Park es el mejor parque acuático que existe sobre la faz de la tierra, y está en España. Así lo ha confirmado el Travellers’ Choice Award, que Siam Park ha recibido durante siete años consecutivos gracias a las valoraciones positivas de sus visitantes en el prestigioso portal de viajes TripAdvisor. Siam Park es el único parque que ha logrado esta distinción tantas veces seguidas, y también el único que ha recibido este premio desde que TripAdvisor inaugurara la categoría de “parques acuáticos” hace siete años.

Este reconocimiento reiterado es, sin duda, resultado de la constante innovación y reinversión de la Compañía Loro Parque en todos sus proyectos, con los que siempre persigue la excelencia. Además de ser referencia en los premios TripAdvisor, también cuenta con el reconocimiento internacional European Star Award a Mejor Parque Acuático de Europa por noveno año consecutivo, o el premio Park World Excellence Award, que lo reconoció en 2019 como Mejor Parque Acuático del Año, entre muchos otros que lo convierten en el parque más reconocido y condecorado del planeta. Asimismo, Singha es la atracción número uno del mundo, seguida de The Dragon y Tower of Power.

Además de sus espectaculares atracciones, la belleza de este parque es, en sí, un atractivo incomparable, y nada es equiparable a poder disfrutar de atracciones únicas en el mundo, en una apuesta sin precedentes en un entorno de exuberante vegetación y de diseño y decoración tailandesa. Los visitantes podrán experimentar en primera persona las sensaciones que producen Tower of Power y su tobogán de 28 metros de altura; Singha, y muchas otras impresionantes atracciones de última generación sin las que unas vacaciones en Tenerife no estarían completas.

Y para los que busquen relax en un ambiente exclusivo, Siam Park ofrece Siam Beach, la playa con olas artificiales más paradisiaca de Canarias, donde rompen las increíbles olas de The Wave Palace. Siam Park, situado en Adeje, en Tenerife, es un lugar en el que el buen clima y la diversión están asegurados todo el año y es, por tanto, otra visita obligada si se viaja a Canarias.

