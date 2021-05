Sanofi celebra un encuentro con profesionales para mejorar la calidad de vida de pacientes con asma grave Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 16:43 h (CET) En la reunión, que cuenta con el aval de SEPAR, estuvieron representadas más de 20 instituciones entre asociaciones de pacientes, hospitales y sociedades médicas, y representantes de empresas vinculadas a la innovación y a la tecnología. El resultado fueron 10 innovadoras propuestas que buscan superar las principales necesidades no cubiertas en todo lo relativo a la calidad de vida de los pacientes con asma grave de difícil control Recientemente ha tenido lugar la reunión “SOLUTIONS DAY”. Un encuentro digital enmarcado dentro de la iniciativa europea “ATTACK ASTHMA”, enfocado a mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma grave de difícil control y que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía torácica (SEPAR). Según Miquel Díaz, Public Affairs Inmunology de Sanofi, “Aún existe una necesidad no cubierta en asma y es, a través de la innovación, como podemos buscar soluciones que cubran esas necesidades, especialmente a través de aspectos de la eHealth como la inteligencia artificial".

En dicha reunión han participado un total 23 asistentes, entre los que se encontraban representantes de hospitales y sociedades científicas de diferentes especialidades médicas relacionadas con el abordaje terapéutico del asma, que aportaron el criterio médico y el conocimiento del sistema; asociaciones de pacientes, que expusieron sus experiencias en primera persona con la patología; y empresas vinculadas al sector de la innovación y tecnología, como portavoces y conocedores de todo lo relativo a los últimos avances en inteligencia artificial e innovación digital.

Tres perfiles muy diferentes: profesionales sanitarios (medicina y enfermería), pacientes e “innovadores”, que propiciaron un enriquecedor diálogo, coincidiendo todos ellos a la hora de destacar lo adecuado de estas iniciativas.

El resultado, dadas las características del evento, fue un gran éxito de participación, al tratarse de una propuesta de trabajo colaborativa y participativa en la que los representantes de cada sector apuntaron sus ideas e iniciativas para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas con asma grave de difícil control.

¿Qué aporta el "Solutions Day"?

El proceso para generar estas ideas comienza días antes del evento, cuando se realiza una encuesta a los asistentes para identificar los mayores retos para los pacientes con asma grave de difícil control y se construyó un caso ficticio elaborado a partir de las respuestas. El retraso en el diagnóstico, las barreras para la derivación al especialista y el buen seguimiento del paciente han sido los temas de consenso.

Con este punto de partida inicial, cada uno de los asistentes pensó y propuso sus “soluciones” frente a este reto, para exponerlas posteriormente, durante el transcurso de la reunión “SOLUTIONS DAY”. Posteriormente, y tras una fase de convergencia para definir y trabajar en grupo las propuestas más innovadoras y disruptivas se procedió a su presentación ante un comité evaluador integrado por representantes de Sanofi, FENAER y SEPAR.

Para empezar, 10 ideas innovadoras y disruptivas

En total, y tras la valoración por parte del comité evaluador de la viabilidad de las ideas seleccionadas, se han elegido 10 propuestas que se pueden englobar en tres grandes grupos: por una parte, campañas educacionales para el paciente y de concienciación; por otra, plataformas tecnológicas de telemonitorización y también un bloque integrado por propuestas referidas a la detección temprana y derivación del paciente.

En todas las propuestas la innovación ha sido un aspecto clave ya que, como afirma Mariano Pastor, presidente de FENAER: “La mejora tiene que venir necesariamente de la innovación, sobre todo en una patología como el asma grave (…) La prueba es que estaba presente en prácticamente todas las propuestas del “SOLUTIONS DAY”. Ha venido para quedarse y la clave es trabajar para descubrir el mejor modo de utilizarla”.

Esto es solo el principio. Tras esta reunión, “SOLUTIONS DAY” sigue en marcha y ya se ha planificado una segunda cita de cara a otoño de 2021 para seguir trabajando y profundizando en las ideas generadas. Algo fundamental para la Dra. Carme Hernández, coordinadora de SEPAR Pacientes, para quien “el siguiente paso debería ser un pilotaje para evaluar el impacto de estas propuestas y que este aporte valor al paciente y al sistema de salud”.

Asistentes a "Solutions Day"

Por parte de las asociaciones de pacientes, se contó con la participación de representantes de la Asociación de Apoyo a Personas Afectadas por el Asma de Bizkaia (ASMABI), Respira SEVILLA, LoveXAir, A tot Pulmó y la Federación Española de Asociaciones de pacientes alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER).

También tuvieron su presentación hospitales y sociedades científicas como la Sociedad española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), el Hospital Clínic (Barcelona), el Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), el Hospital Universitario 12 de octubre (Madrid), el Hospital del Mar (Barcelona), el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) y el Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia). Además de contar con la participación de especialistas médicos de otros ámbitos de la asistencia sanitaria como la Atención Primaria, enfermería y miembros de SEPAR, la sociedad médica de referencia en esta patología, que avala todo el proyecto.

Como representantes de empresas vinculadas a la innovación y a la tecnología se contó con la participación de representantes de HUB innovación de la Universidad Politécnica de Madrid, HumanITcare, Petrilab. Laboratorio de ideas y Mobile World Capital Barcelona.

¿Qué es el asma grave de difícil control?

El asma grave de difícil control se define como la enfermedad asmática que persiste mal controlada pese a recibir tratamiento con una combinación de glucocorticoides inhalados/agonistas β2 adrenérgicos de acción larga (GCI/LABA), a dosis elevadas en el último año, o bien glucocorticoides orales (GCO) durante al menos seis meses del mismo periodo. La prevalencia de este tipo de asma se desconoce con exactitud, aunque se estima que se sitúa sobre el 3-4% de la población asmática.1

Existen múltiples variantes clínicas del asma grave de difícil control, existiendo distintos fenotipos en función de sus características clínicas. Entre estas variantes, destacan aquellas que tienen una base atópica, orquestada por la activación de las células T colaboradoras tipo 2 (Th2), la producción de interleucina (IL) 4, IL-5 e IL-13 y el cambio de isotipo en los linfocitos B hacia la producción de IgE.1

