El restaurante Palacio de la Bellota preparado para recibir a sus clientes

miércoles, 19 de mayo de 2021, 15:31 h (CET) Con el fin del estado de alarma y la relajación de muchas de las restricciones en el sector de la hostelería, muchos clientes ya desean disfrutar de comidas fuera de casa Tras meses de restricciones, en el Palacio de la Bellota, restaurante de paella en Valencia, se han preparado ya para recibir de nuevo a los clientes, no solo de la Ciudad de Valencia, sino de todos los rincones del territorio nacional.

Una vez finalizado el estado de alarma, y gracias a la positiva evolución de la pandemia, muchas de las medidas restrictivas que han afectado tanto al sector de la hostelería se han visto relajadas, con el consecuente beneficio hacia los establecimientos del sector.

El restaurante Palacio de la Bellota es un referente de la cocina valenciana en la capital de la comunidad, y como la mayoría de los restaurantes españoles, también ha sufrido con el estado de alarma y los paquetes de restricciones impuestos para frenar la expansión del Covid-19. No poder abrir sus puertas a los clientes durante un período de tiempo tan extenso ha supuesto un gran golpe para el negocio, como a tantos otros restaurantes, del que espera recuperarse con la mejora en las restricciones del sector.

Aunque el local ha estado cerrado en algunos momentos y no se ha podido recibir a comensales, el trabajo realizado desde gerencia no ha cesado. Según se iba desarrollando la pandemia y las medidas de contención del virus han ido variando, el restaurante Palacio de la Bellota ha ido adaptándose para ofrecer a sus clientes el mejor servicio y la mejor comida como siempre, bajo unos estrictos controles de sanidad.

Su terraza está preparada y adecuada para la comodidad de los clientes, para cumplir con todas las medidas sanitarias y para su tranquilidad, en la que se podrá continuar disfrutando de los productos de alta calidad y de cercanía que les ha llevado a ser un referente de la cocina valenciana.

Así mismo, en el interior del local se han adaptado las mesas y los espacios para cumplir con las normativas vigentes, cumpliendo siempre con los aforos permitidos.

Aunque la pandemia haya golpeado a la sociedad, no solo española, sino mundial, el restaurante Palacio de la Bellota se ha sabido adaptar para continuar siendo el restaurante símbolo de Valencia, ofreciendo como siempre productos de la más alta calidad, procedentes de la huerta valenciana y del Mediterráneo, pescado y recolectado por sus vecinos.

En su afán por seguir complaciendo las más altas expectativas de sus clientes, en los actuales tiempos de cambio, el negocio ha acondicionado su espacio para que tanto clientes como amigos sigan disfrutando de la cocina que les caracteriza.

