Mejores móviles compactos según Tecnomari Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 15:38 h (CET) Si bien es cierto que, desde hace unos años atrás, el tamaño de los móviles libres ha ido en aumento hay muchos usuarios que prefieren comprar móviles compactos ya que ocupan menos espacio, son más manejables teniendo las mismas características que los smartphones de mayor tamaño ¿Cuáles son los mejores móviles compactos?

iPhone 12 mini. Dentro de esta selección se encuentra el último lanzamiento de la gama de móviles iPhone, se trata de un dispositivo con pantalla de 5,4 pulgadas y gran resolución. En cuanto a su core, dispone de un procesador Apple A14 Bionic que proporciona una navegación fluida, una memoria RAM de 4 GB y una capacidad de almacenamiento a elegir entre 64 / 128 / 256 GB. Todo esto acompañado por su módulo fotográfico compuesto por un sensor principal y un sensor gran angular de 12 megapixels.

Google Pixel 5. Otra de las opciones que da Tecnomari para todos aquellos usuarios que quieran comprar móvilespequeños, es este Google Pixel 5. Con una pantalla de 6 pulgadas, un procesador Qualcomm Snapdragon 765G, una memoria RAM de 8 GB, una capacidad de almacenamiento de 128 GB, una batería de 4.080mAh de capacidad y carga rápida de 18W junto con un sistema de cámaras traseras compuestas por un sensor principal de 12 megapixeles y un gran angular de 16 megapíxeles es, sin lugar a duda, una de las mejores apuestas para aquellos que quieran móviles libres compactos.

iPhone SE 2020. Con una pantalla panorámica LCD Multi-Touch de 4,7 pulgadas, este es otro de los móviles iPhoneque se debe tener en cuenta si se está buscando comprar móviles compactos de la marca Apple. Con una memoria RAM de 3 GB, una capacidad de almacenamiento a escoger entre 64 / 128 / 256 GB, una batería de 1.821 mAh de capacidad y una cámara trasera de 12 megapíxeles, este es otra apuesta ganadora si se está buscando un smartphone pequeño.

Samsung Galaxy S21. Para terminar esta selección de los mejores móviles libres compactos, no podía faltar este modelo de los móviles Samsung. Con una pantalla de 6,2 pulgadas, una memoria RAM de 8 GB, una capacidad de almacenamiento a escoger de 128 o 256 GB, un procesador Exynos 2100 5nm, una batería de 4.000 mAh de capacidad con carga rápida 25W y un sistema de cámaras compuesto por un angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo de 64 megapíxeles y un ultra angular de 12 megapíxeles, este dispositivo se convierte un teléfono compacto muy a tener en cuenta si se desea comprar móviles Samsung.

Pero, ¿cuál de estos móviles es mejor? ¿Móviles iPhone o móviles Samsung? Una vez más, según Tecnomari, la elección de uno de estos smartphones dependerá de las necesidades de cada usuario. Si bien es cierto que los móviles iPhone o móviles Samsung pueden generar más atracción ya que son más conocidos, no se debe dejar de confiar en otros como es el caso de los móviles Google Pixel, ya que sus prestaciones y su precio es realmente sorprendente.

