Las valoraciones inmobiliarias mediante inteligencia artificial en REATIA crecen más de un 300%

miércoles, 19 de mayo de 2021, 14:06 h (CET) La plataforma de inteligencia artificial para inmobiliaria REATIA, anuncia un incremento del 325% en el número de tasaciones inmobiliarias realizadas en el primer trimestre de 2021. El uso de la funcionalidad para la evaluación de propiedades inmobiliarias de REATIA ha crecido exponencialmente en el primer trimestre, impulsada por las buenas perspectivas del mercado La proptech REATIA, con presencia en toda la Península ibérica, anuncia un aumento de tasaciones inmobiliarias mediante inteligencia artificial de más del 300%. Según los datos de uso de su herramienta para la evaluación de propiedades inmobiliarias, que ofrece una base de datos limpia, sin duplicados y única, la compañía ha detectado en el primer trimestre de este año un aumento sustancial.

El alto grado de precisión y el fácil acceso a esta herramienta analítica ha propiciado un uso constante y creciente en el día a día de los profesionales inmobiliarios.

"Hacemos dos lecturas de este hecho: por un lado, creemos que hay más confianza y que, poco a poco, el mercado inmobiliario comienza a moverse más. Por otro, tenemos la certeza de que estamos construyendo la base de datos inmobiliaria más creíble y mejor gestionada del mercado, por lo que es normal que los profesionales del sector utilicen cada vez más nuestra plataforma para disponer de información que les permita tomar decisiones de forma más segura. La gran ventaja de REATIA, en comparación con otras soluciones más convencionales, es que no nos limitamos a las propiedades existentes en ciertos sitios de publicidad profesional", explica Hugo Venâncio, CEO de REATIA.

Tras los buenos resultados en el primer trimestre, el segundo sigue registrando un crecimiento sustancial en las valoraciones, con un incremento estimado en torno al 120%. REATIA es una proptech (property tech) de big data e inteligencia artificial que ofrece informes de mercado, metabúsqueda, generación de leads y soluciones personalizadas a través de APIs para el mercado inmobiliario: Banca, Fondos de Inversión Inmobiliaria, agencias inmobiliarias, etc.

Tras una inversión de un millón de euros a finales de 2020 (por Portugal Ventures, Wisenext y Olisipo Way) REATIA entró en el mercado español a principios de este año, consolidando así su presencia ibérica, y actualmente está preparando su expansión a un tercer mercado este semestre.

