El videojuego Fallout 76, totalmente renovado dos años después de su lanzamiento

miércoles, 19 de mayo de 2021, 13:43 h (CET)

miércoles, 19 de mayo de 2021, 13:43 h (CET) Tras un lanzamiento accidentado en 2018, el videojuego de mundo persistente ha seguido mejorando y evolucionando gracias a sus diferentes actualizaciones, nuevas misiones y parches, que hacen que hoy por hoy Fallout 76 sea un juego totalmente renovado Fallout 76 tuvo un lanzamiento desastroso, en el invierno de 2018: un juego roto y mal acabado. A pesar de que uno de los pilares de la saga Fallout fue siempre el de ir en solitario vagando por el Yermo y las ciudades en ruinas, Fallout 76 suponía un soplo de aire fresco que muchos agradecieron con tal de poder jugar en modo multijugador con amigos o desconocidos. Sin embargo, la propuesta no salió como muchos esperaban y llegó cargada de errores, problemas técnicos, y falta de contenido. Bethesda prometió trabajar en él hasta lograr pulirlo y ofrecer el producto que siempre habían deseado, pero la incredulidad se apoderó de los jugadores, acostumbrados a oír este mensaje de compañías que no han cumplido su promesa de entregar un juego bien acabado

Más de dos años después, se presenta una perfecta oportunidad de revisita: Fallout 76 ha sido totalmente renovado y lo que fue un páramo abandonado es hoy un páramo lleno de vida, aventuras y personajes que proponen al jugador nuevas misiones, sólo o en compañía.

Después de varios años de parches, Fallout 76 ahora está mucho más cerca de cómo el jugador querría que fuera. Los errores han sido corregidos y la jugabilidad ha mejorado muchísimo. La expansión gratuita Wastelanders tuvo mucho que ver: la reintroducción de los NPC y las nuevas misiones hacen el juego mucho más atractivo, y el sistema público de emparejamiento permite al jugador conectarse junto a otros dentro del mismo mundo, para poder hacer piña y lograr completar eventos que de otra forma serían imposibles. Estos eventos son frecuentes y el trabajo el equipo logra que el juego tome un cariz diferente: el jugador no está solo todo el tiempo. En solitario o con otros jugadores, Appalachia está más viva esta vez. El regreso de los NPC y las misiones más significativas hacen de este un mundo mucho más atractivo para explorar. El combate sigue siendo torpe, pero el tiroteo en tiempo real nunca será el punto fuerte de Fallout, y ciertamente se siente mucho más fluido ahora. Es un mundo que vale la pena explorar con misiones que brindan una mayor sensación de logro. La trama principal todavía se nota desarrollada para un solo jugador, ocasionalmente con un poco de ayuda de compañeros, pero los eventos públicos logran dar la sensación de que el jugador no está en solitario todo el tiempo. Vale la pena volver a visitar la versión más completa de Fallout 76 en 2021: Tanto para jugadores ya veteranos del juego, que dejaron el título aparcado hace meses, como para nuevos jugadores, es un buen momento para adentrarse en la aventura que propone la expansión Wastelanders y el resto de contenido del título.

Horas y horas de nuevas misiones, eventos, retos personales y demás se unen al ya extenso mundo online del juego, el cual seguirá ampliándose en el futuro para dar la bienvenida a nuevas actualizaciones, parches y expansiones. Fallout 76 está disponible actualmente para PC, Xbox One y PS4, y se puede reproducir en Xbox Series y PS5.

