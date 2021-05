El calzado de seguridad, esencial en actividades laborales de riesgo, según Suministros Tomás Beltrán Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 13:46 h (CET) Los accidentes laborales son un hecho frecuente en la actualidad y en muchas ocasiones, las lesiones más graves que ocurren pueden evitarse con el uso de calzado de seguridad adecuado para cada actividad. Sin embargo, no siempre es posible garantizar el uso adecuado del calzado de seguridad En los últimos años, los accidentes laborales han sido una de las causas más frecuentes de mortalidad en España. Un 18 % de personas mueren en España a causa de lesiones por accidentes laborales, según estudios del Ministerio de Trabajo. La mayoría de estas lesiones se deben a caídas desde alturas o un mal uso de las herramientas de trabajo. Usar el calzado de seguridad adecuado para cada trabajo es esencial para evitar en toda medida posible que los accidentes laborales lleven a amputaciones o invalidez.

Los accidentes laborales que ponen en peligro los pies de los trabajadores suelen ser, según el Ministerio de Salud, los apisonamientos, las cortaduras, las quemaduras, las punciones, luxaciones, caídas, fracturas y amputaciones. Suministros Tomás Beltrán, una empresa que lleva muchos años suministrando este tipo de EPIS, afirma lo siguiente: “Las botas de seguridad garantizan en gran parte que estas fracturas no sean tan graves y además aportan una gran comodidad. Si a esto se le suma un mayor desempeño laboral y productividad, las botas de seguridad son imprescindibles”.

Suministros Tomás Beltrán también afirma que los zapatos de seguridad no tienen por qué ser incómodos. Dentro de su catálogo de EPIS se puede encontrar una gran variedad de zapatos deportivos que ayudan a tener un mejor desempeño laboral debido a su comodidad, a la buena ventilación, suela antideslizante, etc. Para trabajos en los que hay algo de contacto con el agua, pero aun así la comodidad es esencial. Suministros Tomás Beltrán recomienda los zapatos de seguridad de piel, unos zapatos resistentes al agua con puntera Carbón Light. Un punto muy importante a tener en cuenta, según esta empresa, es que los calzados de seguridad deben contar con un certificado de calidad, un requisito imprescindible.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores es recomendable utilizar las botas de seguridad con cierre de velcro de Suministros Tomás Beltrán, también disponibles en un formato más abierto, para una mejor ventilación, en forma de sandalias que cierran con velcro. Dentro de su catálogo, también es posible encontrar una gran variedad de botas fabricadas para cumplir con las diversas normativas en ISO. Es muy importante que el calzado tenga características como la protección metatarsal, impermeabilidad y protección dieléctrica (según el tipo de trabajo que se esté realizando). Algunos zapatos también suelen incluir puntera o plantilla anti perforación, por lo tanto, es muy importante tener en consideración las tareas que el empleado realiza y la protección que necesita para sus pies.

