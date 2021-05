El acné juvenil es cosa del pasado con la inteligencia artificial de Acné Xero Emprendedores de Hoy

El acné afecta especialmente a jóvenes y a personas que se encuentran en la etapa de adultez joven. Se debe a una alteración de la piel producida por la inflamación de la glándula sebácea y el folículo piloso. La presencia de gérmenes o los factores hormonales, hereditarios y emocionales son los causantes de la inflamación.

Actualmente, eliminar el acné y espinillas es posible con Acné Xero, una empresa que ha combinado la tecnología y su experiencia en el sector para lograr un método que contrarreste la aparición de acné juvenil de forma inmediata.

La tecnología de Acné Xero permite hacer un diagnóstico personalizado desde el hogar Acné Xero ofrece al cliente planes de tratamiento completamente personalizados, con el fin de mantener la piel libre de acné y espinillas. La empresa ha lanzado una herramienta de diagnóstico que actualmente revoluciona la industria, una técnica impulsada por los últimos avances en inteligencia artificial y dermatología. Gracias a la tecnología de vanguardia que utiliza Acné Xero, el usuario puede analizar su tipo de piel de forma gratis y desde la comodidad de casa, sin necesidad de trasladarse a una consulta de dermatología.

El cliente debe comenzar por responder un quiz, luego tomarse un par de selfies, sin filtros ni maquillaje, el único punto importante es que haya una buena iluminación. Tras tomarse el selfie, la tecnología patentada de la empresa utiliza algoritmos complejos para analizar la gravedad del acné, la sequedad de la piel y la inflamación. Una vez realizado el diagnóstico facial, se crea un plan de tratamiento específico para el tipo de piel de la persona interesada, que se envía directamente a casa.

Los expertos en dermatología han creado Acné Xero Las formulaciones de Acné Xero están creadas por expertos dermatólogos. Tal y como se informa en la página web de la empresa, cada uno de los productos que conforman los tratamientos personalizados están formulados con una combinación patentada de ingredientes activos y están diseñados para trabajar de manera sinérgica y abordar las necesidades específicas del paciente. Además, los productos de Acné Xero utilizan la tecnología de administración patentada PP2, diseñada con el fin de permanecer en las importantes capas superiores de la piel durante más tiempo que otras marcas.

Los beneficios de Acné Xero son numerosos: se reduce la irritación y la sequedad de la piel, mientras se aumenta la eficacia de los ingredientes para obtener resultados de calidad. Eliminar el acné y espinillas es posible con Acné Xero, que se presenta como la solución definitiva para eliminar el acné juvenil. No tener tiempo o dinero ya no es un problema a la hora de acudir a un dermatólogo, con Acné Xero el cliente puede saber qué tipo de piel tiene, las características de su acné y recibir los productos personalizados que necesita.

