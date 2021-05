Los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® celebrarán su tercera edición Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 09:32 h (CET) Por tercer año consecutivo premiarán la excelencia en la gestión clínica de los centros sanitarios en plena crisis de la COVID-19. Los hospitales interesados en participar en esta nueva edición pueden inscribirse hasta el 30 de junio de 2021 en la web oficial de Premios BSH. Un año más, la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) y RECH (Red Española de Costes Hospitalarios) apoyarán la iniciativa La consultora Higia Benchmarking, especializada en el análisis de indicadores útiles para la gestión clínica a través de su servicio Benchmarking Sanitario 3.0 (BS3), y la compañía Asho, líder nacional en la prestación de servicios de codificación de altas hospitalarias, codificación automática de procesos ambulatorios y creador de software de ayuda a la codificación: ASHOONE, ASHOCOODE y ASHOINDEX2, organizadores de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, han anunciado la celebración de la tercera edición de estos galardones.

En 2019, participaron 80 centros (43 públicos y 37 privados) de Andalucía, Canarias, Madrid, Murcia, Comunidad de Valencia, Navarra, País Vasco, Castilla y León, Galicia y Catalunya.

En 2020 lograron congregar un 25% más de hospitales, llegando a los 105 centros sanitarios (52 públicos y 53 privados). Cataluña fue la comunidad autónoma con mayor número de hospitales reconocidos, con 26 centros premiados. En segundo lugar, Madrid, con 14 centros reconocidos. Le siguió Andalucía, con 11; Valencia, con 7; Canarias, con 5, Murcia y Galicia, con 2 y finalmente País Vasco y Navarra, con 1.

Premios BSH, compromiso con el sector sanitario

Los Premios BSH reconocen la eficiencia y la calidad asistencial de hospitales de agudos públicos y privados de toda España.

Ruth Cuscó, directora gerente de ASHO, explica que “un año después del inicio de la pandemia, esta sigue azotando con fuerza el sector sanitario a nivel mundial. Por ello, consideramos que es sumamente importante reconocer la labor y el esfuerzo de todos los sanitarios”.

A su vez, Toni Hidalgo, fundador de los Premios BSH y CEO de BS3 añade que “desde los Premios BSH queremos reconocer la buena gestión de todos los centros de salud de nuestro país en una etapa tan complicada como la que estamos viviendo. Es nuestro compromiso con la sociedad y con el sistema sanitario”. Además, añade, “con esta tercera edición queremos seguir reivindicando las buenas prácticas sanitarias y los modelos a seguir”.

Por su parte, Isabel Sarabia, directora de metodología y documentación de BS3 en Higia Benchmarking, apunta que “si hay algo que la pandemia ha dejado claro, sin duda alguna, es la importancia que tiene el sistema sanitario en cualquier país del mundo. Mediante una correcta gestión de todo el sistema es posible alcanzar la excelencia hospitalaria”.

Finalmente, Carlos Sevillano, director comercial de ASHO comenta que “desde la organización de Premios BSH queremos seguir impulsando las buenas prácticas de los hospitales. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que la buena gestión de todos estos repercute en toda la sociedad”.

¿Cómo participar?

La tercera edición de los Premios BSH - Best Spanish Hospitals Awards® premiará a los 3 mejores hospitales de cada grupo, definidos según estructura y cartera de servicios, en 10 categorías, a partir del análisis de más de 250 indicadores propuestos en base a la diversidad de procesos clínicos prevalentes en la actividad de los hospitales de agudos españoles.

Para participar en los Premios BSH, los hospitales interesados deberán entregar sus candidaturas a través de la web http://premiosbsh.es antes del 30 de junio de 2021. Las bases y metodología de los premios están expuestas en la web de Benchmarking Sanitario 3.0.

Para la clasificación de los Premios BSH de 2021 se establecen 10 categorías:

7 categorías clínicas en las que se analizan hasta 40 procesos.

en las que se analizan hasta 40 procesos. Indicadores de gestión clínica global: indicadores específicos analizados para el conjunto de la casuística atendida por el hospital.

indicadores específicos analizados para el conjunto de la casuística atendida por el hospital. Global de resultados: categoría total resultante de la agregación estandarizada del conjunto de todos los indicadores analizados en las anteriores categorías.

categoría total resultante de la agregación estandarizada del conjunto de todos los indicadores analizados en las anteriores categorías. Costes hospitalarios. Para esta tercera edición se presentarán novedades en las categorías clínicas respecto de la segunda edición.

Categorías analizadas en los Premios BSH

Una de las particularidades de los Premios BSH – Best Spanish Hospitals Awards® se basa en que todos los participantes pueden disponer de información útil para poder mejorar sus resultados a partir de la identificación de sus parámetros de mejora específicos. Para ello, los hospitales recibirán información detallada de las metodologías utilizadas y del posicionamiento de sus resultados en todas las categorías analizadas para establecer los premios, y de forma gratuita.

De la misma manera que en la última edición de los premios se incluirá la categoría de costes hospitalarios. La participación de esta categoría será opcional y no requiere que los centros sanitarios tengan que aportar datos económicos ni de su contabilidad.

SEDISA y RECH, nuevamente con los Premios BSH

La Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) apoyará, por tercer año consecutivo, los premios y tendrá un papel activo en la validación de la metodología de estos galardones. SEDISA está formada por más de 1.900 profesionales que trabajan en el sector salud y que ocupan una función directiva en sus empresas, con un perfil en el que predomina la iniciativa y la capacidad de generar reconocimiento.

De igual manera, la Red Española de Costes Hospitalarios (RECH) volverá a colaborar en esta edición, aportando información de los costes del conjunto de la actividad hospitalaria atendiendo a la metodología desarrollada a partir del proyecto EuroDRG, siendo fuente de información homologada a nivel europeo y reconocida como Registro de interés para el Sistema Nacional de Salud por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

