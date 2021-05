La Franquicia El Perro Feliz, una oportunidad para jóvenes emprendedores Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 09:32 h (CET) Dada la coyuntura socioeconómica ocasionada por el Covid-19, los servicios especializados, como el sector de cuidado de mascotas, se ha tornado como una oportunidad de emprendimiento interesante por su estabilidad económica, demanda social y compatibilidad con otros negocios Los modelos de franquicia son hoy los grandes protagonistas en el mercado del emprendimiento por las múltiples ventajas que presentan, en especial, destaca la franquicia de cuidado doméstico de mascotas El Perro Feliz, donde Jesús Becerra, Ceo-fundador del Perro Feliz, destaca las claves de su exitosa expansión “el hecho de que nuestras franquicias soporten muy pocos gastos fijos y dispongan de un sistema de gestión del equipo humano bastante escalable, minimiza en gran medida los riesgos de no obtener un beneficio con nuestro modelo de negocio”.

Actualmente la red de franquicias El Perro Feliz se ha posicionado como un concepto empresarial con claras ventajas competitivas dada la necesidad de la sociedad por el reducido tiempo para cuidar a sus mascotas, entre las ventajas destacamos las siguientes:

Empresa precursora de un servicio de alta demandada. El Perro Feliz es la única red de franquicias en España de cuidadores de mascotas profesionales. ofrece una alternativa personalizada de hospedaje canino y cuidado de gatos.

Ayuda al emprendimiento a través de un plan de becas. La central ha impulsado un proceso de financiación con becas de hasta 7.500€ con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de un negocio rentable y eficaz. Este sistema cuenta con un cupo de plazas limitadas sujetas a un proceso de selección por parte de la central, en el cual valoraran el perfil del franquiciados, con el objetivo de desarrollar una red con una misma perspectiva en cuanto a valores y visión corporativa.

Amplia perspectiva de crecimiento empresarial. “Nuestro propósito es liderar la transformación en el sector del cuidado de animales de compañía, ofreciendo una alternativa vanguardista, personalizada y consciente con las verdaderas necesidades que tienen los animales y sus familias” apuntaba Jesús Becerra. Por este motivo la franquicia ha realizado una fuerte apuesta en desarrollo e innovación.

Sistema operativo de bajos costes operativos: la implantación de una franquicia El Perro Feliz no requiere un local para el inicio de la actividad, ni un desembolso elevado en personal o stockaje. La central facilita todo el equipo necesario, cartera de profesionales del sector y las pautas para obtener una rápida amortización con la captación de clientes con acciones de fidelización.

El equipo del Perro Feliz se define, por consiguiente, como un negocio rentable por su reducida inversión de 15.000€, con claras metas: mantener sus valores corporativos conforme la expansión de la franquicia: respeto hacia los animales, seguridad, personalización y garantías.

