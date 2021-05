The Cure o por qué la piel necesita renacer esta primavera con Omorovicza Comunicae

miércoles, 19 de mayo de 2021, 09:04 h (CET) Sin salir de casa, porque se puede comprar online. Un ritual con objetivo re-born y los mismos resultados de un facial restaurador de cabina profesional Los mismos resultados que los de un facial de cabina, pero sin salir de casa. Se trata de THE CURE, la cura de belleza de la firma húngara Omorovicza para restaurar la piel completamente en tan solo nueve días. Un set de ampollas con un programa intensivo para tratar pieles estresadas, apagadas y con pérdida de vitalidad. Fundamentada en tres fases, cada una de ellas posee una cuidada combinación de ingredientes desarrollados para mostrar resultados visibles de forma inmediata. Perfecta como tratamiento de cambio de estación, THE CURE deja la piel con aspecto descansado, llena de luz y con una clara y mejor complexión del tejido. Lo puedes encontrar por menos de 225€ en Purenichelab.com.

FASE 1, días 1 al 3, nueva textura y más brillo

Con los poderosos ácidos glicólico y mandélico, así como con enzimas proteolíticas, ayuda a exfoliar la piel para eliminar las células muertas, revitalizando la piel para dejar una textura más refinada. Una primera fase para eliminar lo pero del tejido y dejarlo preparado para la siguiente fase.

FASE 2, días 4 al 6, remineralizante y vigorizante

Una mezcla de sándalo, ginseng y cafeína favorece la circulación, reduciendo la sensación de inflamación y eliminando posibles toxinas, mientras se mejora el tono y la textura. Todo se carga con un potente cóctel de minerales gracias al Healing Concentrate patentado por Omorovicza. Un revolucionario concentrado que hace biodisponibles los minerales del agua termal húngara, famosa por sus beneficios, consiguiendo que penetren hasta las últimas capas de la piel.

FASE 3, días 7 al 9, reconstruir y alisar

Una combinación de preciados aceites consigue nutrir e hidratar de la mano del escualano, para reconstruir y reparar la piel. Los aceites de higo, kahai y chía refuerzan la barrera lipídica y disminuyen la apariencia de líneas y arrugas, mientras que el aceite de semilla de frambuesa ayuda a mejorar la elasticidad.

THE CURE de Omorovicza, 224,10€ en Purenichelab.com

Sobre Omorovizca

Omorovicza es una marca de cuidado de la piel como ninguna otra. Su historia la protagonizan los ingredientes naturales y curativos, combinados con la innovación científica y la herencia de sus fundadores. Stephen y Margaret de Heinrich de Omorovicza empezaron su andanza en los baños termales de Budapest, donde la familia de Stephen había construido el famoso Spa Rács en el siglo XIX. La ciudad siempre ha sido famosa por sus aguas curativas, algo que se remonta a la era romana. Sorprendidos por el milagroso efecto de estas aguas ricas en minerales, la pareja se unió a un laboratorio dermatológico ganador de Premios Nobel para crear una línea de cuidado de la piel. Junto a estos expertos, crearon el Healing Concentrate ™ de Omorovicza, aprovechando los beneficios terapéuticos del agua termal para tratar las pieles desde sus capas más profundas, dejando un aspecto saludable y una complexión joven. Combinado con estos minerales usan otros activos naturales como el purificador barro Moor húngaro, el oro antinflamatorio o los péptidos dentro de diamantes reales. Sus productos son de culto y con fama mundial gracias a su efecto anti-edad y sus propiedades para mejorar el aspecto de la piel. Los productos de Omorovicza contienen únicamente ingredientes beneficiosos para la piel y están libres de sustancias dañinas, como sulfatos, petroquímicos, parabenos, colores sintéticos o fragancias.

