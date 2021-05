Disciplined Agile desembarca en España de la mano de la empresa certificacionpm® Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 17:47 h (CET) El enfoque de gestión ágil de proyectos de IBM, recientemente adquirido por el prestigioso Project Management Institute (PMI) de Massachusetts cuenta con la empresa española líder en Gestión de Proyectos, certificacionpm®, para evangelizar, formar y ayudar en los procesos de transformación ágil en la empresa certificacionpm® es una empresa que ayuda a las organizaciones en sus procesos de entrega de valor, basándose en enfoques lean y agile, en contextos de resolución de problemas concretos. certificacionpm® ha sido distinguida en múltiples ocasiones como empresa innovadora en sus métodos, llegando a hacer del entorno online y sus propias plataformas, su elemento más reconocido, desde que se fundase hace más de 15 años. Con presencia en más de 20 países, trabaja con empresas, escuelas de negocio y universidades de todo el mundo.

certificacionpm® ha sido reconocida Gold Partner de Formación ATP por el Project Management Institute (PMI) lo que le permite ser proveedor oficial de las formaciones en dirección de proyectos PMP® y Disciplined Agile®. Ha sido galardonada con los premios IELA de la Universidad de Columbia como mejor solución formativa en Management, a nivel mundial, así como finalista por tres años consecutivos de los premios EdTEch, 2019, 2020 y 2021.

En qué consiste Disciplined Agile (DA)

En agosto de 2019, el Project Management Institute (PMI) adquirió Disciplined Agile, el enfoque ágil desarrollado por IBM y que venía a completar su porfolio en gestión de proyectos. Un enfoque atractivo, coherente y alineado con las necesidades de la empresa, que se presenta como un Tol Kit o caja de herramientas de apoyo en la toma de decisiones relativas a forma de trabajar ágil. Bien para una empresa que quiere comenzar con agile o para empresas que han aplicado formas de escalado ágil sin éxito:

DA incluye lo mejor, lo que más ha funcionado de enfoques y técnicas ágiles como Scrum, SAFe, TDD, DevOps... y proporciona un escenario donde se ayuda a saber qué utilizar y cuándo hacerlo. Además, incluye contenido propio.

Toma como base Lean y el concepto de riesgos.

Soporta múltiples ciclos de vida en los proyectos. Este punto resulta de gran interés si se tiene en cuenta que no es lo mismo el proyecto de una startup que quiere testar su concepto que el de una empresa más consolidada. Su ritmo, forma de trabajar, gestión de tareas... todo es diferente.

Proporciona las estrategias y la guía para evolucionar de un ciclo de vida ágil básico a uno más complejo, dependiendo de la propia empresa. Un equipo que ya trabaje con agile y que quiera evolucionar hacia un agilismo organizacional, puede también tomar como base DA . Por qué resulta interesante y útil el enfoque DA

EL CONTEXTO IMPORTA. La aplicación de metodologías estándar no es una solución para todos los casos. Es frecuente que el carácter prescriptivo que "obliga" al uso de determinadas ceremonias, herramientas o artefactos... y que vienen a definir cada método, no se aplique a la mayoría de las situaciones.

LA ELECCIÓN ES BUENA. Diferentes situaciones requieren de diferentes estrategias. Los equipos necesitan ser capaces de escoger sus propios procesos y experimentar para saber qué es lo que funciona. Si los equipos tienen opciones entre las que escoger, y entienden pros y contras de cada opción, sus decisiones serán más acertadas.

PRAGMATISMO. Tomando como base la realidad de la empresa, sin necesidad de modificar su punto de partida, se comienza a trabajar con el Tool Kit.

OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO. Las organizaciones son sistemas adaptativos complejos de equipos y grupos en constante interacción. Para tener éxito es necesario asegurarse de que estos equipos están alineados, permanecen alineados e incluso mejoran su nivel de alineación con el tiempo.

TOMAR CONCIENCIA DE LA EMPRESA. Cuando los equipos se sienten parte de la empresa, se motivan y se aseguran de que con sus actos contribuyen positivamente a los objetivos de la organización y no solo a los objetivos centrados en su equipo. Disciplined Agile es por tanto, un tool kit que ayuda en la toma de decisiones proporcionando una serie de opciones entre las que el equipo escoge. Una forma de comenzar con agile con perspectiva de empresa, para que, aunque se comience a nivel de equipo, su transición hacia el agilismo organizacional sea más efectiva.

Cómo hacer carrera con Disciplined Agile

PMI propone un itinerario muy interesante que permite a todo profesional entrar y profesionalizarse en agilismo organizacional:

DASM. Disciplined Agile Scrum Master. La forma ideal de comprender el potencial de Disciplined Agile, sus fundamentos así como el funcionamiento del Tool Kit. Está destinado a profesionales sin conocimientos previos de agile o que aunque cuentan con ellos, desconocen Disciplined Agile.

DASSM. Disciplined Agile Senior Scrum Master. Un paso decisivo en el proceso de gestión ágil del equipo, donde se pide al profesional que sea capaz de personalizar el Tool Kit, de sacar el máximo provecho del mismo mientras lidera los equipos.

DAVSC. Disciplined Agile Value Stream Consultant. Identifica cómo entregar valor, de forma más rápida en la organización, traza la estrategia y coordina su ejecución.

DACOACH. Disciplined Agile Coach. Guía a la empresa hacia una auténtica agilidad organizacional y apoya a los equipos DA. Para obtener más información por favor, contactar con: info@certificacionpm.com

