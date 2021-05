El Grupo Schaeffler aumenta sus previsiones para 2021 Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 15:29 h (CET) La considerable recuperación de Automotive Technologies y el rápido crecimiento en China impulsan el volumen de negocios del Grupo un 11,2% a tipo de cambio constante. Las economías de escala se traducen en un margen EBIT antes de efectos especiales extraordinariamente fuerte, del 11,3% (ejercicio anterior: 6,5%) El cash flow disponible antes de las actividades de fusiones y adquisiciones de 130 millones de euros se sitúa al nivel del ejercicio anterior (137 millones de euros) a pesar de los mayores gastos de reestructuración. Ajuste al alza de las previsiones para la totalidad del ejercicio 2021

Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industria, ha presentado el informe provisional para el primer trimestre de 2021. El volumen de negocios del Grupo Schaeffler en el período del informe ha ascendido a 3.560 millones de euros (ejercicio anterior: 3.281 millones de euros). El aumento del 11,2% a tipo de cambio constante se debe principalmente a la considerable recuperación de la división Automotive Technologies, ya que el volumen de negocios del mismo período del ejercicio anterior se vio afectado negativamente por la pandemia de coronavirus debido al fuerte descenso de la producción de automóviles. El volumen de negocios de las divisiones Automotive Aftermarket e Industria ha aumentado un 4,0% y un 3,9%, respectivamente, a tipo de cambio constante en comparación con el trimestre del ejercicio anterior.

En general, en las regiones Greater China, Asia/Pacífico y Americas el volumen de negocios del primer trimestre ha aumentado, en algunos casos significativamente. El volumen de negocios de la región Europa se ha estancado, con un ligero retroceso del 0,6% a tipo de cambio constante con respecto al ejercicio anterior. El crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante ha sido del 57,1% en la región Greater China, del 12,2% en la región Asia/Pacífico y del 6,7% en la región Americas.

El Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 403 millones de euros (ejercicio anterior: 212 millones de euros) durante los tres primeros meses, situando el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en el 11,3% (ejercicio anterior: 6,5%). La mejora respecto al ejercicio anterior se debe principalmente a las economías de escala. Asimismo, la medidas estructurales iniciadas el ejercicio anterior están resultando cada vez más eficaces.

En el periodo del informe, el EBIT se ha visto afectado negativamente por 15 millones de euros (ejercicio anterior: 302 millones de euros) en efectos especiales. El EBIT ha ascendido a 388 millones de euros (ejercicio anterior: -90 millones de euros). Esto incluye los costes de reestructuración relacionados con los subprogramas divisionales de la Hoja de ruta 2025.

Automotive Technologies crece rápidamente, especialmente en Greater China

La división Automotive Technologies ha generado 2.281 millones de euros de volumen de negocios durante los tres primeros meses (ejercicio anterior: 2.008 millones de euros). A tipo de cambio constante, el volumen de negocios ha aumentado un 15,8% con respecto al ejercicio anterior, debido principalmente a los volúmenes. Este aumento del volumen de negocios se puede atribuir principalmente a las unidades de negocio de Sistemas de transmisión y e-Mobility. La unidad de negocio de e-Mobility ha generado un volumen de negocios adicional a tipo de cambio constante del 26,5% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, y el volumen de negocios de la unidad de negocio de Sistemas de transmisión ha aumentado un 18,5% a tipo de cambio constante. A pesar del alto nivel del mismo período del ejercicio anterior en la región Greater China, la división ha superado la producción mundial de automóviles en un 1,8%.

El volumen de negocios de la región Greater China ha crecido un 74,3% a tipo de cambio constante, contribuyendo así significativamente a los alentadores resultados globales de la división Automotive Technologies.

Durante el primer trimestre, la división ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 246 millones de euros (ejercicio anterior: 47 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales ha sido del 10,8% para el mismo período, considerablemente superior al 2,3% del ejercicio anterior. El extremadamente fuerte margen EBIT antes de efectos especiales del período de referencia se debe principalmente a las economías de escala. Asimismo, las medidas estructurales iniciadas han resultado eficaces.

Automotive Aftermarket, con un gran crecimiento fuera de Europa

La división Automotive Aftermarket ha registrado un volumen de negocios de 444 millones de euros (ejercicio anterior: 446 millones de euros) en el período del informe, lo que representa un crecimiento del volumen de negocios del 4.0% a tipo de cambio constante.

El volumen de negocios ha crecido considerablemente en todas las regiones, excepto en la región Europa, que es la que genera el mayor volumen de negocios, donde la tendencia del volumen de negocios ha sido heterogénea y ha comportado un descenso del 3,1% a tipo de cambio constante. El aumento del volumen de negocios del 73,8% a tipo de cambio constante en la región Greater China se ha debido principalmente a la recuperación del negocio del Independent Aftermarket. La expansión del negocio de e-commerce también ha tenido un impacto favorable en la tendencia del volumen de negocios.

Estos desarrollos han resultado en un EBIT antes de efectos especiales de 57 millones de euros (ejercicio anterior: 77 millones de euros), comportando un margen EBIT antes de efectos especiales del 12,9% (ejercicio anterior: 17,2%). El descenso en relación con el ejercicio anterior se puede atribuir principalmente a los mayores costes de producción. Además, los costes previstos en relación con la puesta en funcionamiento del centro de montaje y embalaje en Halle (Saale, Alemania) también han reducido los beneficios.

El margen EBIT de la división Industrial ha mejorado considerablemente

La división Industrial ha registrado un volumen de negocios de 836 millones de euros (ejercicio anterior: 827 millones de euros) en primer trimestre, lo que representa un crecimiento del volumen de negocios del 3,9% a tipo de cambio constante.

A pesar de una tendencia meramente estable del volumen de negocios en la región Americas y de un descenso del volumen de negocios en la región Europa, el crecimiento impulsado por los volúmenes en las regiones Greater China y Asia/Pacífico ha permitido a la división Industrial generar un ligero crecimiento en comparación con el mismo trimestre del ejercicio anterior. En la región Greater China, el volumen de negocios ha aumentado un 27,1% a tipo de cambio constante. Esta alentadora tendencia se puede atribuir principalmente a las condiciones de negocio de las soluciones sectoriales de la energía eólica y la transmisión de potencia. La tendencia del volumen de negocios de la región Europa ha continuado viéndose afectada por las implicaciones de la pandemia de coronavirus, registrando un descenso del 7,3% a tipo de cambio constante respecto al ejercicio anterior.

Durante los tres primeros meses, la división Industrial ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 99 millones de euros (ejercicio anterior: 88 millones de euros), situando el margen EBIT antes de efectos especiales del mismo período en el 11,9% (ejercicio anterior: 10,7%). El mayor margen se debe principalmente a las medidas estructurales iniciadas en el ejercicio anterior.

Sólido cash flow disponible

A pesar de las elevadas inversiones en medidas estructurales, el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones en el primer trimestre ha ascendido a 130 millones de euros, en línea con el nivel del ejercicio anterior (137 millones de euros). El coeficiente de conversión del cash flow disponible era de 0,3, y la tasa de reinversión de los tres primeros meses ha ascendido a 0,5.

El Dr. Klaus Patzak, CFO de Schaeffler AG, ha dicho: "El Grupo Schaeffler ha obtenido buenos resultados en el primer trimestre de 2021. La estricta disciplina con respecto al capital y los costes ejercida en los últimos meses continúa dando sus frutos. Además, la reactivación tan considerable del negocio ha comportado economías de escala que han contribuido significativamente a un margen EBIT antes de efectos especiales extremadamente fuerte y a un alentador cash flow".

Durante el primer trimestre de 2021, los ingresos netos atribuibles a los accionistas antes de efectos especiales han aumentado considerablemente con relación al ejercicio anterior y han ascendido a 247 millones de euros (ejercicio anterior: 101 millones de euros). Los ingresos netos han sido de 235 millones de euros (ejercicio anterior: -186 millones de euros), lo que comporta unos dividendos por acción ordinaria sin derecho a voto de 0,35 euros (ejercicio anterior: -0,28 euros).

A 31 de marzo de 2021, la deuda financiera neta del Grupo ha descendido a 2.176 millones de euros, por lo que la ratio Gearing, es decir, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios, ha disminuido ligeramente al 85% aproximadamente (31 de diciembre de 2020: aproximadamente 114%). La relación entre la deuda y el EBITDA, definida como la deuda financiera neta dividida por el EBITDA antes de efectos especiales, se ha reducido a 1,1x a finales de marzo (finales de diciembre de 2020: 1,3x). El Grupo tenía una plantilla de 83.937 empleados en la fecha del informe.

Mejora de las previsiones para 2021

El Grupo Schaeffler ha ajustado al alza sus previsiones para la totalidad del ejercicio 2021 y ahora espera un crecimiento del volumen de negocios de más del 10% a tipo de cambio constante (anteriormente superior al 7%). Esta cifra se basa, en particular, en una estimación del mercado aumentada en términos de crecimiento mundial de la producción de turismos y vehículos comerciales ligeros. Actualmente, el Grupo Schaeffler prevé un aumento de la producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros de aproximadamente un 10%, hasta alcanzar los 82 millones de vehículos producidos. Las hipótesis de evolución del mercado para la división Automotive Aftermarket se mantienen prácticamente sin cambios. La hipótesis de evolución del mercado de la división Industrial ha mejorado.

Sobre esta base, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 7 al 9% (anteriormente del 6 al 8%) en 2021.

Además, el Grupo Schaeffler prevé ahora un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusión y adquisición de más de 300 millones de euros en 2021 (anteriormente: alrededor de los 100 millones de euros) y menos que en el ejercicio anterior.

Las previsiones de las tres divisiones se han ajustado con efecto a partir del 11 de mayo de 2021 tal como sigue: link

1) a tipo de cambio constante; 2) antes de efectos especiales 3) LVP: producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, ha subrayado: "El sólido primer trimestre de 2021 nos sitúa en posición de mejorar nuestras previsiones para la totalidad del ejercicio 2021, a pesar de las incertidumbres existentes, ayudados por el hecho de que las medidas estructurales iniciadas están resultando eficaces. Seguimos siendo prudentes a pesar de las tendencias de recuperación. Con nuestra Hoja de ruta 2025, estamos estratégicamente bien posicionados para aprovechar el potencial de crecimiento en áreas clave de la tecnología del futuro".

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

