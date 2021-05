Altrient presenta las claves y sus productos ideales para aliviar la resaca

El glutatión y la vitamina C pueden ser una medida para hacer más manejable una resaca. La mayoría de los científicos creen que estos síntomas se deben a que el alcohol interfiere con el equilibrio natural de las sustancias químicas del cuerpo y a la acumulación de acetaldehído. El cuerpo no siempre es capaz de metabolizar el alcohol y esos signos de resaca empiezan a hacer efecto. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, presenta las claves para aliviar la resaca Beber agua. La regla de oro para aliviar los efectos secundarios del alcohol es beber muchísima agua. Durante la resaca el cuerpo esta deshidratado, así que lo que más necesita es que se beba agua continuamente a lo largo del día. Las bebidas isotónicas pueden ser una buena opción para hidratarse.

Dormir. Es importante descansar después de un día de desfase para darle tiempo al cuerpo y los músculos de recuperarse.

Ducharse. Una buena ducha de agua fría ayuda a estimularte, ya que se reactiva la circulación de la sangre por todo el cuerpo.

Evitar las comidas grasas. Ingerir este tipo de alimentos solamente funciona si se hace antes de consumir alcohol, ya que la grasa crea una película en el hígado y lo protege. Al día siguiente, es mejor optar por alimentos que realmente tengan nutrientes. Los azúcares naturales que se encuentran en la miel y en frutas como el mango, los plátanos, las uvas o la sandía, pueden ayudarnos a eliminar más rápidamente todo el alcohol contenido en el organismo. Otros alimentos aliados para aliviar la resaca son las alcachofas, los huevos o las carnes magras a la plancha o cocidas.

Evitar el café. La cafeína puede agravar la deshidratación producida por una excesiva ingesta de alcohol.

Un poco de deporte. El ejercicio ayudará a sudar y eliminar gran parte de las toxinas acumuladas con la ingesta de alcohol. Además, estas bebidas aportan gran cantidad de calorías, por lo que hacer deporte después de una borrachera será de gran utilidad para quemar este exceso.

Glutatión. Entre la larga lista de procesos biológicos que el glutatión apoya en el cuerpo, uno de los más conocidos es su papel en el apoyo al hígado para metabolizar el alcohol. El glutatión en una forma liposomal avanzada de alta calidad como Altrient, ayuda a transportar estos nutrientes rápidamente al torrente sanguíneo y a las células donde más se necesitan.

Vitamina C. Gracias a sus efectos antioxidantes, la vitamina C es perfecta para combatir los radicales libres que el cuerpo libera cuando está metabolizando el alcohol. Un suplemento liposomal de vitamina C ayuda a acelerar la recuperación de la resaca.

Cuando se trata de suplementos alimenticios la ciencia ha evolucionado dramáticamente. Los antiguos suplementos de vitamina C y glutatión han sido reemplazados por formas liposomales, pero los VERDADEROS nutrientes liposomales no son fáciles de producir, así que el comprador debe tener cuidado.

Altrient ha sido perfeccionado y patentado por LivOn Labs desde 2004.

Altrient Glutatión: favorece la eliminación de toxinas del hígado y los riñones, tiene un rol fundamental asistiendo al sistema inmunitario, neutraliza los radicales libres y reactiva las vitaminas C y E, da brillo e ilumina la piel, contribuye a reducir la fatiga tras el ejercicio.

PVP 86,39 euros/caja

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la iel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 47,99 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

