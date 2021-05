Alfonso Aguado, líder de Los Inhumanos, recoge sus "descojonantes e insólitas" vivencias en su nuevo libro Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 14:11 h (CET) El líder de la mítica banda Los Inhumanos publica 'Historias Inhumanas', su tercer libro, y lo presenta a lo grande en su Valencia natal. Historias Inhumanas es el cuarto de la colección VIBROS de la Editorial Serie Gong, el nuevo proyecto de Gonzalo García Pelayo La editorial Serie Gong presenta Historias inhumanas, el nuevo libro Alfonso Aguado, líder del mítico grupo de música Los Inhumanos. El libro se publica como parte de la colección Vibros, de la Editorial Serie Gong, una colección que fusiona las buenas vibraciones musicales con la literatura. En palabras de Tania Valle, directora adjunta de la Editorial Serie Gong, “lo que más me impactó al leer Historias inhumanas es recordar a través de historias divertidísimas, la diferencia de cómo antes se vivía la vida de una forma políticamente incorrecta –y en el caso de Los Inhumanos, al extremo– respecto de cómo se considera en la actualidad. Alfonso cuenta historias gamberras, noches desenfrenadas… Para mí, lo más relevante ha sido comprobar ese contraste entre la libertad de acción que teníamos en los años 90 y la que tenemos ahora, sobre todo en cuanto a estética moral”.

Historias inhumanas es, en palabras de su autor, “un libro escrito para recuperar la memoria histórica de este país en su apartado musical. Ningún artista ha protagonizado nunca historias tan descojonantes e insólitas como Los Inhumanos, y ya es hora de que se conozcan. Es una lectura que recomiendo a todos los políticos”.

En este recorrido nostálgico divertido Alfonso Aguado se ha reencontrado consigo mismo y sus recuerdos y ha descubierto cosas nuevas sobre sí mismo. La más importante es que está “mucho más zumbado de lo que creía”.

Historias Inhumanas es una de las apuestas fuertes para este verano de Serie Gong, la editorial nacida a modo de reinvención literaria del mítico sello discográfico fundado en los años 70 por el polifacético Gonzalo García-Pelayo, productor musical, director de cine y jugador profesional que retomó el pasado 2020 este proyecto con la intención de dar impulso a nuevas voces con mucho que aportar al panorama literario actual.

Ya a la venta en formato físico en la Fnac, La Casa del Libro y Amazon, Historias Inhumanas estará también disponible en formato audio libro en la plataforma Podimo.

¿De qué va Historias inhumanas?

Historias inhumanas es la crónica de las aventuras y desventuras de Los Inhumanos, un grupo de ‘zumbaos’ que recorren España de fiesta en fiesta en una época mágica en la que lo único políticamente incorrecto era aburrirse.

Su lectura te sumerge en una recopilación de las historias más divertidas, emotivas y alucinantes que vivieron Los Inhumanos durante los años en que fueron los reyes de las fiestas patronales de los pueblos de España. Unas historias que bien podrían haber inspirado el guión de una película de Berlanga o Federico Fellini.

Si no fue posible contener la risa con películas como El camarote de los Hermanos Marx o El guateque, se está de enhorabuena, porque en este libro se van a encontrar muchas situaciones similares contadas con el estilo divertido, personal e intimista del líder de la banda: Alfonso Aguado.

