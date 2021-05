e-Atlántico, el salón del comercio y el marketing digital se celebra online en junio desde Vigo Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 13:33 h (CET) Los días 2 y 3 junio de 2021, se celebrará e-Atlántico, Salón del eCommerce & Marketing Digital en formato online. La asistencia será on line y la inscripción gratuita Es un salón orientado a profesionales y público en general, contará con sectores como, Comercio Electrónico y Ecommerce, Marketing Online, Creación y diseño de páginas web y tiendas online, Logística aplicada al ecommerce, Analítica Web, Hosting & Cloud, Métodos de pago o Reputación online, entre otros.

Según palabras de Raquel Robledo Directora e-Atlántico, “el evento se basa en destacar la importancia de la digitalización para el crecimiento económico y la generación de empleo, así como para la construcción de sociedades más cohesionadas y sostenibles”.

e-Atlántico se convertirá en el punto de encuentro dónde clientes, partners, inversores y competidores del sector online se reunirán, creando el escenario perfecto para atraer negocio y crear sinergias entre profesionales.

La asistencia será virtual y la inscripción gratuita a través de la web www.salon-e-atlantico.com. La organización ya conoce el interés de empresarios procedentes de Galicia, cuya participación se sitúa en el entorno del 60%, mientras el 40% restante, provienen de diferentes puntos de España y Portugal.

Salón e-Atlántico Online

Entre las ventajas de esta feria online, destacan:

Una plataforma 100% digital, dónde los asistentes podrán interactuar y conocer empresas en un entorno 100% seguro, todos los días del 2021 y 24h, y con fecha de celebración los días 2 y 3 de junio, que se compondrá de:

Feria Comercial: compuesta de un pabellón en el que las empresas expositoras a través de su stand podrán interactuar con los profesionales registrados de forma gratuita y en tiempo real.

En esta primera edición SiteGround participa de forma activa con presencia en el Pabellón, Auditorio en el e-Fórum, así como en calidad de SPONSOR en los AWARDS e-atlántico.

Los e-Atlántico Awards nacen con el objetivo de premiar iniciativas de e-comerce & Mkt digital en cinco modalidades, siendo la entrega de los Awards de la mano de José Ramón Padrón, Country Manager de España y de Raquel Robledo en calidad de directora de e-Atlántico el día 3 de junio a las 16.00h.

Las empresas PayXpert, ADAonCloud, Swolutions, Acradigital y Concepto 05 participan de forma activa en todos los canales del salón y en calidad de Sponsor.

A SiteGround, PayXpert, ADAonCloud, Swolutions, Acradigital y Concepto 05 se suman las firmas, Don Dominio, Splio, Wappingweb , Just Retail, Marketing4eCommerce, La Publicidad, La Asociación Española del Retail A.E.R., Brava Studio, Ecommerce News, Viko, Esencia de Marketing, Elogia, Extradigital, Tandem Up, Consupermiso, Mittum, Retail Actual, IEBS Digital School, Moose, Ibrands, participarán, entre otras, en el Pabellón Online.

Paralelamente al Pabellón se abrirá el Auditorio Online donde el programa e-Fórum acogerá intervenciones, entre las que cabe destacar como avance de el mismo:

José Ramón director de SiteGround hablará de las herramientas necesarias para el soporte web.

hablará de las herramientas necesarias para el soporte web. Mónica Casal - CEO Tandem Up tocará la temática de cómo internacionalizar y vender a toda Europa desde Galicia a través de estas plataformas de forma ágil, controlada y con un esfuerzo mínimo.

tocará la temática de cómo internacionalizar y vender a toda Europa desde Galicia a través de estas plataformas de forma ágil, controlada y con un esfuerzo mínimo. Brais Comeñasa -Head of Corporate Ventures en Corporate Lab by Elogia hará presentación hablará sobre cómo crear nuevos modelos de negocio para grandes empresas en el canal digital para aumentar su facturación.

hará presentación hablará sobre cómo crear nuevos modelos de negocio para grandes empresas en el canal digital para aumentar su facturación. Marcos G. Piñeiro Fundador de Concepto 05 , que tratará "Hiperliderazgos en la comunicación digital”.

, que tratará "Hiperliderazgos en la comunicación digital”. Raúl Sánchez Director Regional Iberia de PayXpert acercará a “La gestión de los pagos de un Ecommerce”.

acercará a “La gestión de los pagos de un Ecommerce”. Nacho García Director Programación de Sowlutions hablará sobre“Los principales errores que se comenten en las tiendas virtuales”.

hablará sobre“Los principales errores que se comenten en las tiendas virtuales”. Max Brigida, Ceo & Co-founder ADAonCloud y COnvergent Marketing hablará de “Nueva oportunidad con el Convergent Marketing®”.

hablará de “Nueva oportunidad con el Convergent Marketing®”. El programa cuenta también con Xavier Idevik, Director de Marketing de DonDominio,

José Manuel Gómez López, Director ACRA DIGITAL “Desarrollo integral Web”.

“Desarrollo integral Web”. Víctor García Parra, SEO Manager & Analista Digital, tratará “Cómo aplicar el CRO a tu ecommerce para optimizar su rentabilidad”.

tratará “Cómo aplicar el CRO a tu ecommerce para optimizar su rentabilidad”. El programa cuenta con la intervención de José Manuel Maseda, Director Comercial & Marketing en Wappingweb que expondrá ”Plataforma omnicanal de fidelización de clientes”. Ecomerce y COVID 19

La crisis del coronavirus ha impactado en los hábitos, incluidos los de compra, lo que ha tenido su reflejo en el comercio digital. Así lo confirma el estudio El estado del ecommerce y el retail, realizado por EAE Business School. El estudio se nutre con datos recogidos en dos oleadas, una el pasado marzo de 2020 y otra en mayo del mismo año, y un total de casi 1.700 encuestas. Al inicio del confinamiento, el 30% de los consumidores pretendía comprar más por Internet, tendencia que se confirmó en las entrevistas que EAE Business School realizó de nuevo en mayo, en las que este porcentaje se elevó al 53%. De hecho, el 36% de los encuestados consideraba Internet el mejor lugar para comprar y sólo un 12% preferiría acudir a una gran superficie.

Aún es pronto para saber hasta qué punto la situación fortalece al sector, pero los datos apuntan en esa dirección, pues las medidas contra el virus han impulsado en más del 50% la venta online durante España en las primeras semanas del confinamiento, según el estudio.

Antes de la pandemia el sector auguraba una etapa de crecimiento con España como segundo país con mayores tasas previstas, con un 11,1% anual en promedio, sólo por detrás de India, donde se esperaba un alza media anual del 17,8%.

El terreno está abonado para que se use cada vez más este nuevo canal, No obstante, el comprador español online está en un lugar intermedio respecto a otros países europeos en realización de devoluciones (43%) por lo que sus posibilidades de crecimiento son importantes, siendo de los ciudadanos más proclives de Europa a pagar un extra por entregas rápidas.

e-Atlántico, Salón del eCommerce & Marketing Digital, se complementa con un potente paquete de conferencias y demostraciones a través del Foro e-Atlántico dónde compartirán con la industria el conocimiento de los mayores expertos a la vanguardia de la innovación tecnológica en todos los sectores representados.

El panel formativo contará con casos de éxito de tiendas online nacionales, locales e internacionales y podrás conocer sus claves de éxito. Además, otros aspectos interesantes y fundamentales en el comercio electrónico como la logística, el marketing online, los métodos de pago – entre otros.

Según datos de la Xunta de Galicia, las ventas por Internet de las empresas gallegas en 2019 superaron el promedio estatal cerca del 23% de las empresas de 10 o más trabajadores de la Comunidad vendieron en la red frente al 20,4% del mismo tramo empresarial del conjunto del Estado.

El comercio electrónico creció en Galicia, en 2019, en todos los tramos empresariales. Tanto las empresas de más de 10 trabajadores como las microempresas realizaron ventas online por encima del promedio estatal en 2019. También en el uso de las redes sociales el tejido empresarial gallego supera el promedio del conjunto del Estado.

Son datos recogidos en el informe La Sociedad de la Información en las Empresas de Galicia, correspondiente al año 2019, publicado por el Observatorio de la Sociedad de la Información y la Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito Amtega. El estudio analiza la transformación digital de las empresas gallegas, un total de 200.972, en las que el 96,3% son microempresas, de 0 a 9 trabajadores.

e-Atlántico se convertirá en el punto de encuentro dónde clientes, partners, inversores y competidores del sector online se reunirán, creando el escenario perfecto para atraer negocio y crear sinergias entre profesionales. El salón recibirá visitantes especializados en eCommerce y digital marketing, y establecer relaciones B2B con el target adecuado y permitirá acelerar las ventas y crea relaciones productivas, optimizando el tiempo con el target adecuado.

