Un turismo recuperado, sostenible y renovado para 2024, conclusiones del evento ‘El Futuro del Viaje’

martes, 18 de mayo de 2021, 10:40 h (CET) El sector más afectado en España por la pandemia inicia su recuperación con nuevos retos que abordaron expertos del sector, durante el encuentro organizado por el IE Business School y Allianz Partners ¿Cuál será el futuro del Viaje y del sector Turístico en los próximos meses? Esta es sólo una de las muchas preguntas a las que dieron respuesta representantes de las entidades Allianz Partners junto a la Organización Mundial del Turismo, Iberia Express, Deloitte Digital, y BBVA Broker, durante el encuentro ‘El Futuro del Viaje: protección del viajero’ celebrado el pasado lunes en el IE Business School.

“La industria turística es un pilar básico en la economía española y, aunque hoy estamos en un momento arduo e inédito, con un futuro difícil de prever. Estamos convencidos de que muy pronto hablaremos de una recuperación del sector”, señaló Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España, quien dio paso a Thierry Moubax, director de Market Management de la entidad y quien presentó el último estudio de Allianz Partners sobre hábitos y preferencias del consumidor en el mundo del Viaje, “El 2019 fue un año excelente, y se preveía que romper récords al año siguiente, pero el 2020 fue un desastre para el turismo, y ahora nos preguntamos todos: ¿Cómo volveremos a los niveles del 2019?” bajo esta incógnita Thierry Moubax presentó el estudio ‘Viajes: tendencias y recuperación del sector’.

Según este estudio el año de la recuperación para el sector turístico será el 2024. Sin embargo, no todos los subsectores avanzaran al mismo ritmo; entre lo más afectados resaltan los relacionados con ferias y cruceros.

En cuanto a la duda: ¿Dónde viajarán los españoles este verano, en qué condiciones y qué expectativas tienen?, Thierry Moubax destacó que, entre los encuestados, del 30% al 40% tendría intenciones de viajar a finales de año sobre todo a países vecinos. Además, la tendencia de los viajeros se aleja del turismo de masa, las personas están cambiando de preferencias, y confirma una nueva oportunidad para generar un cambio positivo en el sector.

Por último, destacó la importancia de la digitalización para dar asistencia al cliente allá donde se encuentre, y así dar solución a preocupaciones que afloraron durante la realización del estudio de Allianz Partners, como es la posibilidad de enfermar durante el viaje y no saber a dónde acudir; una preocupación que puede ser gestionada gracias a los seguros de viaje como herramienta de protección para el viajero.

Con un enfoque más global, y centrada en cómo será la recuperación del sector, Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de la UNWTO (Organización Mundial del Turismo), confirmando que la tecnología y la innovación serán las palancas que ayudarán a viajar nuevamente, destacó como a pesar de que el turismo tuvo una caída del 75% en tan sólo un año, los inversores siguen apostando por esta industria e indicó que ha abierto la puerta al turismo sostenible. “La gente debe entender que la sostenibilidad es un negocio que genera desarrollo constante. Este el momento perfecto para liderar el cambio” indicó Natalia Bayona, quien además adelantó que la UNWTO se encuentra desarrollando un código para la Protección del Viajero en el que también Allianz Partners está participando para su creación, junto al resto de miembros afiliados de la organización de la Organización Mundial del Turismo.

En su presentación estableció 4 pasos necesarios para que la recuperación del sector sea lo más rápida y segura posible son: la creación de protocolos homogéneos, el desarrollo de aplicaciones digitales con blockchain y de corredores turísticos seguros para fortalecer la visita a lugares de destino, además de la creación de un dashboard Covid-19 para monitorear el avance de los destinos, y confirmó que el apoyo a las startups de turismo es vital para el sector. Aunque no sólo enfocarse en herramientas y soluciones digitales, sino “recuperar la confianza de los usuarios es clave para la reactivación de los viajes y el turismo”, añadió Bayona.

Iniciando el panel de discusión sobre ‘Herramientas para la protección y satisfacción del viajero’, Paloma Cabañas, directora de Clientes de Iberia Express, insistió en la importancia de adaptarse al nuevo entorno emergente y de responder a las necesidades de los viajeros, “Hoy por hoy tenemos claro que para un cliente a la hora de preparar un viaje valora como esencial la seguridad y la confianza. El hecho de que el viaje sea un éxito o no, depende en gran medida de lo que hagamos”. Cabañas insistió en que es el momento de responder a las prioridades y demandas de los pasajeros a la hora de viajar seguros, además de analizar cómo mejorar su experiencia.

En el mismo panel que Paloma, María Pérez, directora general de BBVA Broker, compartió datos y previsiones sobre la importancia del uso de la tarjeta de crédito a la hora de fidelizar a los viajeros, en un contexto en el que las transacciones online se han disparado y en el que las generaciones de consumidores más jóvenes pagan hasta en un 83% de los casos con tarjeta. Señaló que la clave está en innovar sobre el producto que ya conoce el cliente, agregando soluciones a las nuevas necesidades como pueda ser ‘la cobertura de teletrabajo’ que permite al cliente acudir a zonas coworking.

Flor de Esteban, socia responsable de Deloitte Digital, cerró el panel de discusión haciendo especial hincapié en cómo la digitalización de las soluciones para el mundo del Viaje, impacta enormemente en la percepción de seguridad del viajero y en su protección. Precisamente, sobre cómo las nuevas soluciones digitales pueden mejorar la oferta de los seguros de viaje, Flor afirmó que “el principal reto de la industria es la comunicación con el cliente: no solo en el durante, sino en el pre y post de su viaje. La oportunidad de la digitalización es generar mecanismos para que el cliente se mantenga comunicado”.

Así mismo, añadió que “lo relevante es decir de una manera rápida y cómoda lo que le importa al cliente. Nos parece que todo lo tenemos hecho, pero mientras tanto tenemos muchas cosas que hacer”. Entre las herramientas y soluciones que siguen esta senda, el seguro de Viaje es una de las alternativas que ofrece mayores garantías, al alcance de todo el mundo.

Para cerrar el evento Ana Herranz, directora de Alumni Career en el IE Business School, resumió el encuentro en 3 puntos: “si me quedo con algo es el optimismo de los viajeros, que el turismo es un sector que ha empezado a recuperar, y que van a haber cambios con la digitalización”.

