Abierta la convocatoria de la V edición de Premio de Relatos Cortos Ciudad de Sevilla

martes, 18 de mayo de 2021, 10:55 h (CET) La editorial Samarcanda y el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, junto con el propio Ayuntamiento de la ciudad, convocan una nueva edición de estos galardones con el objetivo de fomentar la cultura y la creación literaria en la capital Hispalense Un año más, la editorial Samarcanda y el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, junto con la colaboración del Ayuntamiento de la propia ciudad, convocan una nueva edición del Premio de Relatos Cortos Ciudad de Sevilla. El objetivo de esta iniciativa, que arrancó en 2016, es reconocer la creatividad y la cultura literaria en la capital Hispalense, así como promocionar sus relaciones internacionales y convertir la ciudad en cuna de la cultura.

El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto desde el 17 de mayo hasta el 1 de agosto. En este tiempo, cualquier persona sin restricción por nacionalidad o residencia podrá inscribirse, enviando su trabajo al email info@editorialsamarcanda.com o presentando sus trabajos a través de su web http://sevilla.media/inscripcion/.

El relato presentado deberá reunir las siguientes condiciones: temática libre, inéditos (incluida su publicación en Internet, escritos en lengua española, con la condición de que aparezca algún tipo de referencia a la ciudad de Sevilla, real o ficticia, y que no hayan sido premiados en otros concursos. Respecto al formato del texto, debe estar escrito en fuente Arial, cuerpo 12, márgenes normales (2,5cm superior e inferior y 3cm izquierda y derecha) e interlineado de 1 con una extensión no superior a las 12 páginas con un mínimo exigible de seis.

De entre todos los relatos recibidos, solo 15 serán finalistas y, de entre ellos, el jurado elegirá al ganador de esta edición en noviembre, fallo que se dará a conocer a través de los medios de comunicación, en la página web del Ayuntamiento de Sevilla, así como de la propia editorial y en la del Círculo Mercantil durante ese mes. La gala de entrega tendrá lugar a comienzos del mes de diciembre.

Como novedad, la dotación económica de los premios se triplica este año, que asciende hasta los 4.500€. De esta manera, el ganador recibirá un total de 3.000€. Además, otorgarán un accésit con una asignación de 1.500€, éste último aportado por el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

Un jurado de excelencia

El jurado de la V edición de estos galardones estará presidido, un año más, por el escritor y ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Además, esta nueva entrega contará con la participación de Carmen Posadas, ganadora del Premio Planeta y escritora traducida a más de 25 idiomas.

También formaran parte del comité: Roger Domingo, directivo del Grupo Planeta; Antonio Muñoz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla; Manuel Mateo Pérez, director Publishers Weekly en Español; María José Solano, editora de Zenda libros; Paco Robles, periodista; Daniel Pinilla, escritor y periodista; Amalia Bulnes, periodista cultural; José Carlos Carmona, profesor y escritor; Francisco Correal, periodista, y María Belén Carmona, editora de Samarcanda y coordinadora de reseñas de Publishers Weekly.

