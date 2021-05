El Bufete de Abogados Gándara Moure instala el revolucionario sistema en España de purificación de aire por OH que elimina virus en un 99% Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 11:15 h (CET) Un sistema que recrea los métodos de limpieza del aire de la naturaleza para proteger del COVID 19 a empleados y clientes El bufete de abogados Gándara Moure de Vigo, uno de los más importantes de Galicia, ha instalado un purificador de aire y desinfectante de superficies de ALMAS INDUSTRIES B+SAFE.

El nuevo equipo, de los primeros que se instalan en España, genera en abundancia la sustancia natural purificadora del aire OH, recreando los métodos de limpieza del aire de la naturaleza. Con este sistema, el despacho de abogados quiere proteger a las personas que trabajan en el bufete como a los clientes, evitando contagios relacionados con el covid-19.

Como funciona

El Purificador de aire con cartucho de B+Safe, sin filtros, desinfecta el aire y las superficies mediante sustancias activas generadas in situ. La tecnología empleada genera radicales hidroxilos (OH) implicados en procesos de oxidación avanzada para la desinfección del aire y superficies. Estos radicales hidroxilos están considerados como substancias activas biocidas (BPR) dentro de la implementación de la regulación 528/2012 (EU) de la comisión europea.

Entre sus ventajas destacan la eliminación de hasta un 99,9% de microorganismos patógenos (virus y bacterias) y olores. Además, el aire fresco ingresa constantemente, reemplazando el aire que se encuentra dentro para diluir la carga viral. También mejora la calidad del aire reduciendo los compuestos orgánicos volátiles (COV) y las partículas PM en suspensión.

El radical hidroxilo (OH) es el oxidante natural más importante en la química troposférica. Es vital en la eliminación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano.

Acerca de B+SAFE

B+SAFE es la empresa española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. B+SAFE es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

