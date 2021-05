Espacio LA REDOUTE x Mónica Garrido en Casa Decor 2021 Comunicae

martes, 18 de mayo de 2021, 09:43 h (CET) La firma francesa LA REDOUTE desembarca con sus colecciones de hogar por segundo año en CASA DECOR, el gran evento de decoración e interiorismo, de la mano de la decoradora y estilista Mónica Garrido De nuevo LA REDOUTE se ha unido a la prestigiosa interiorista y decoradora, Mónica Garrido para confiarle su espacio dentro de CASA DECOR 2021.

La interiorista, que siempre apuesta por la atemporalidad y la sensación de bienestar dentro de casa, ha credo un espacio multidisciplinar. Un salón con zona de relax, zona de ocio, trabajo e incluso un espacio para ubicar una gran mesa en la que recibir a invitados o pasar veladas en familia.

Un interior agradable creado con piezas de calidad de la presente colección de LA REDOUTE, que aseguran una larga vida de los elementos.

La propia Mónica, comenta la motivación a la hora de crear el espacio: “La pandemia que estamos viviendo nos ha hecho contemplar el estudio de las viviendas familiares con otros ojos."

"Ahora pasamos más horas en nuestras casas compartiendo diferentes momentos y actividades con nuestras familias. Y lo cierto, es que las distribuciones de las estancias tal y como las planteábamos antes no tienen cabida en hogares donde los metros son reducidos. Esta realidad es la que me ha inspirado para crear una estancia multifuncional de 20m2 con una mesa central como elemento principal que hace las veces de mesa de centro y de comedor. Alrededor de ella convergen el resto de elementos, un sofá donde relajarse, una zona de librería para almacenaje y escritorio. Así como una zona de lectura junto al ventanal."

Mónica comenta también: "En la selección de mobiliario y complementos de LA REDOUTE, he priorizado la funcionalidad, un fácil mantenimiento, pero sin renunciar a la belleza de cada uno de los elementos. El resultado final nos ofrece una estancia tranquila y sosegada con un estilo decorativo atemporal donde se mezclan maderas de roble, mármol, fibras naturales y piezas totalmente artesanales. Además me parece interesante la versatilidad de todo el mobiliario y complementos ya que nos permite adaptarlos a cualquier otro espacio."

Además, gran parte del mobiliario y los elementos decorativos de la firma, pertenecen a su colección sostenible, que en estos momentos es la gran apuesta de LA REDOUTE.

Además, la firma ofrece la posibilidad de comprar ya cualquiera de los elementos que se pueden ver hasta el 27 de junio en CASA DECOR.

