Nueva apuesta de Hospes Hotels para realizar eventos híbridos en streaming

martes, 18 de mayo de 2021

martes, 18 de mayo de 2021, 10:03 h (CET) La cadena de hoteles Hospes se une a eLive Events, la solución de 4foreverything para crear eventos online e híbridos, con el fin de ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar eventos en streaming en sus espacios exclusivos La tendencia en el sector de los eventos es clara ya que formatos digitales e híbridos deben convivir con los presenciales. En el marco de esta situación surge la colaboración entre la cadena Hospes y eLive Events, la solución para eventos online e híbridos de 4foreverything, compañía especializada en diseño y producción de eventos.

La cadena Hospes, con su propuesta de hoteles boutique en edificios singulares, ha confiado en el expertise de las soluciones eLive Events de 4foreverything y de su equipo de producción técnica para lanzar este proyecto que busca dar respuesta a aquellas marcas que quieren combinar las ventajas de la presencialidad con los beneficios de los eventos digitales en entornos únicos.

Gracias a esta solución Hospes ofrece eventos híbridos, 100% online o en entornos inmersivos permitiendo contar con invitados presenciales y con la conexión en remoto de invitados desde distintos puntos geográficos, pudiendo conectar distintas sedes y salas entre sí. Todo bajo un estricto control sanitario garantizado por el sello Safe Tourism Certified.

Además, a través de la solución eLive Tech, (plataforma “all in one” de eLive Events) estos eventos podrán ser enriquecidos con múltiples funcionalidades de gamificación y networking asegurando el engagement de los mismos.

“Contar con soluciones de este tipo es una oportunidad única que nos ayuda a dar respuesta a aquellos clientes que buscan seguir conectando con sus públicos en un entorno seguro y con el gran alcance que garantizan los medios digitales. En Hospes siempre buscamos la excelencia en nuestros servicios, por eso era importante contar con un partner como 4foreverything y sus soluciones eLive Events como garantía para el desarrollo de este tipo de eventos” comenta Lola Guillena, Directora Comercial de la Cadena Hospes.

Hybrid Spaces by Hospes es una iniciativa que estará disponible en las 9 ciudades donde la cadena está presente: Madrid, Alicante, Granada, Salamanca, Cáceres, Córdoba, Mallorca, Sevilla y Valencia. En total, más de 30 salas con capacidades comprendidas entre 15 y 150 pax. Además ahora también podrás reservar tu sala on-line.

