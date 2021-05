Información de todo y a todos nos encontramos en una sociedad con una gran posibilidad de intercomunicación Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

martes, 18 de mayo de 2021, 10:36 h (CET) La característica más llamativa de nuestra política, sin lugar a dudas, es la SEPARACIÓN de los POLÍTICOS con los VOTANTES, afiliados o simpatizantes.



Hoy, ahora, nos encontramos en una sociedad con una gran posibilidad de INTERCOMUNICACIÓN, mediante diversas formas, como el WhatsApp, el Correo electrónico, el Telegram, el Youtube, el Facebook o el clásico de la prensa, resumen diario de noticias importantes.

Lo extraño, pues, es que los Partidos Políticos, no utilicen estos medios para tener PERFECTAMENTE INFORMADOS a los diversos estamentos de la sociedad.

Esa información, con posibilidad para el breve comentario de cualquier lector interesado, sería una de las mejores maneras fomentar la madurez social individual.

Esa información, abriría la puerta de la TRANSPARENCIA de TODO y para TODOS.

Actuando de esta forma, SÍ que el PUEBLO sería partícipe de la VIDA SOCIAL y de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Si esta forma de ACTUAR, es NORMAL EN LA EMPRESA PRIVADA, ¿por qué no se implanta en la esfera política, tanto NACIONAL como COMUNITARIA y MUNICIPAL?

Parece ser que algún interés o motivo “estatutario” se lo impide, ¡QUÉ RARO! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las distinciones provinciales Las diputaciones pueden nombrar hijos predilectos, hijos adoptivos y miembros honorarios de la corporación Paseando por Granada como un turista más La edad y los achaques me han tenido sin salir de mi barrio hasta hoy Información de todo y a todos nos encontramos en una sociedad con una gran posibilidad de intercomunicación Trincas Estados Unidos intenta sofocar a Rusia con Europa Oriental y debe aprovechar la favorable brisa occidental para soplar a Pekín La Dama de Negro, madre del Presidente del Paraguay Solo pido que como paraguayos seamos críticos y no tengamos la memoria corta