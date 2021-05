Color y diseño se unen en los bañadores y bikinis Pasarelle este verano Emprendedores de Hoy

En verano, llegan las ganas de lucir un bañador, trikini o bikini que resalte la figura y tenga colores y formas a la última moda. Pasarelle es una marca que ofrece sus diseños desde Madrid, para todo el mundo. La colección de playa es perfecta para las visitantes de playas, piscinas y otros lugares de relax bajo el sol.

Desde 2012, los creadores de Pasarelle abrieron dos tiendas físicas en la zona central de la capital española, sin embargo, los nuevos tiempos, además de la necesidad de expandir el negocio por toda España, e incluso, de internacionalizarlo, les han llevado a tomar la decisión de funcionar únicamente a través de las ventas online.

¿Bañador o bikini? Prendas de baño para todos los gustos y tallas Bañadores, bikinis, vestidos de encaje o bordados, sandalias, chanclas, toallas y demás piezas llenas de diseños con hojas, flores, colores vibrantes, neutros o combinados, pueden ser apreciados con todos sus detalles en la página web de Pasarelle. La colección de playa que la firma pone a disposición de la clienta le permitirá lucir un bonito estilismo este verano.

Llegar al sitio web de Pasarelle es sinónimo de disfrutar de una gran variedad a la hora de escoger el traje de baño que mejor se ajuste a la figura, al presupuesto y a la talla, ya sea bikini, bañador o trikini. Una tabla con medidas diferentes de busto, cintura y caderas, alineadas a la talla correcta de tales números, facilita la compra y disminuye el margen de error a la hora de adquirir las piezas.

Los bikinis con un solo tirante en la parte superior, bragas brasileñas, braguitas de cintura alta y drapeadas como los volantes que adornan el pecho o las caderas son tendencia este año. En cuanto a los estampados, las hojas y las flores, así como los desteñidos, son algunos de los más solicitados. Los bañadores manga larga, estilo surf, van muy bien para moldear la silueta y proteger la piel. Todos estos modelos se pueden encontrar en la tienda online Pasarelle.

Para 2021, la moda plus ha causado sensación tanto en bañadores como en bikinis adaptados a tallas grandes que van desde la 0X hasta la 4X. Los modelos Plus Size, que traen copa en el sujetador, se encuentran entre los más solicitados.

Decenas de opciones para combinar y destacar esta temporada de verano se encuentran a solo un clic de registrarse como clienta de Pasarelle, una suscripción que ofrece tanto un descuento como estar a la última de todas las novedades, pues la oferta de esta casa de moda es tan amplia como cautivadora, no solo para este verano, sino durante todo el año.

Entregas a nivel internacional En Pasarelle, si la mercancía está disponible en la oficina de Madrid, será enviado apenas se concrete el pago en un plazo de entrega de 24/48h, si el pedido sale de fábrica, será entregado en unos 12 días laborables. La moda Pasarelle puede llegar a toda España, incluyendo a las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla; así como también a toda Europa, Estados Unidos, Australia o cualquier destino que solicite el cliente, previo acuerdo con la empresa.

La colección de playa que ha lanzado la marca Pasarelle este año permite a las clientas llevar el look ideal para este verano. La clienta tiene a su disposición una amplia gama de modelos, tanto de bikini, trikini como de bañador, de diferentes tonalidades y estampados, para que pueda encontrar la prenda que está buscando y lucir perfecta esta temporada de verano.

