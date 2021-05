La Startup española que captó el tráfico de OnlyFans sigue creciendo

En 2020 nació OnlySearcher, una Startup que creó el primer motor de búsqueda para OnlyFans. Tras haber superado en poco tiempo el millón de usuarios mensuales, con su cambio de marca han conseguido multiplicar sus ingresos y siguen creciendo a un ritmo de doble cifra Siempre se habla de negocios que surgen de la nada para cubrir nuevas necesidades en el mercado. Este es el caso de OnlySearcher, una Startup de 3 madrileños que crearon el primer motor de búsqueda para OnlyFans y que con menos de un año de vida ya están aproximadamente en 100.000 usuarios al día.

Ahora su motor de búsqueda de OnlyFans se llama Hubite y explican que han realizado este cambio de marca por cuestiones estratégicas. Inicialmente necesitaban que los usuarios pudieran relacionarles con OnlyFans de un vistazo, de ahí que utilizaran un logo muy similar y un nombre que tuviera semejanza con el gigante. Pero con el paso del tiempo, esto les estaba suponiendo más complicaciones que ventajas, ya que los correos que recibían solicitando asistencia por los problemas con OnlyFans se estaban volviendo un trabajo a tiempo completo por sí mismos.

Por eso decidieron dar el paso y rebautizar la plataforma como Hubite, un nombre que no guarda ninguna relación con la plataforma de Reino Unido y que según comentan, les permite mayor flexibilidad a la hora de seguir desarrollando la plataforma. Según su CEO, David, explican en qué momento decidieron realizar el rebranding:

"Desde el inicio sabíamos que el nombre nos podría traer problemas, pero al fin y al cabo era una prueba de concepto y queríamos validarla en el mercado cuanto antes, así que no nos preocupaba. Cuando superamos el millón de usuarios mensuales empezamos a plantear el cambio de imagen y, de hecho, ya teníamos programadas todas las páginas de la web para que fueran mucho más atractivas y estabamos pendientes de pasarlas a producción. Pero este rebranding, que era un plan a varios meses vista, se tuvo que poner en marcha con sólo 2 semanas de preparación, ya que no podíamos contestar tantos mails como recibíamos. Al principio era anecdótico, recibíamos algún correo de personas con problemas con OnlyFans: no les funcionaba el login, querían una devolución, habían cerrado la cuenta pero seguían recibiendo mails... Pero poco a poco estos mails se convirtieron en decenas y estaba claro el problema. Los usuarios pensaban que nosotros éramos OnlyFans y que les podíamos ayudar con sus problemas"

En la primera semana tras realizar el rebranding, el tráfico bajó a pesar de que los usuarios estaban avisados del cambio. Pero a continuación sucedió algo inesperado, y es que tanto el tráfico como las ventas se multiplicaron. Desde Hubite explican que lo más probable es que durante unos días hubiera confusión, pero pasado ese impacto inicial volvieron a la senda del crecimiento.

Actualmente su equipo está creciendo y esperan terminar el año con un equipo de 10 personas para poder alcanzar los objetivos de marketing que se plantean. Sin duda una gran noticia para el panorama emprendedor nacional, que en los últimos meses destaca por seguir creciendo a pesar de los problemas en el panorama internacional derivados de la pandemia.