Lilly España refuerza su estrategia de voluntariado corporativo para generar impacto positivo en la comunidad

lunes, 17 de mayo de 2021, 17:15 h (CET) Lilly ha puesto en marcha con la Fundación United Way España los programas Desafío HEALTH, Desafío PRO y Desafío PRO – EMPLEO, que inciden en la salud, en la educación y en la formación y generan impacto positivo en la sociedad Lilly España, acorde a su compromiso para generar un impacto positivo en las comunidades donde opera, ha reforzado su estrategia de voluntariado corporativo, centrando su trabajo en el ámbito de la salud, la educación y la respuesta a situaciones concretas a través de la filantropía y la solidaridad. De este modo, Lilly pretende contribuir al impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto de los ODS 3, 4, 10 y 17.

En el campo de la Salud, inicia de la mano de la Fundación United Way España el Programa Desafío Health, en colaboración con la Gasol Foundation que ofrece formación en hábitos saludables para familias en situación de vulnerabilidad. El objetivo de Desafío HEALTH es combatir la obesidad infantil en entornos vulnerables y formar en hábitos saludables desde un enfoque holístico a través de talleres en el que participan empleados voluntarios de Lilly.

Otro programa de voluntariado de Lilly en el campo de la salud es Emprende inHealth, que cumple su sexta edición y que apoya a emprendedores con soluciones para pacientes, familiares y profesionales sanitarios. Desarrollado con UnLtd Spain, por él han pasado ya 30 emprendedores que han desarrollado soluciones de las que se han beneficiado de forma directa o indirecta más de 180.000 personas.

En el terreno de la educación y formación, Lilly continúa con el programa Desafío PRO, para jóvenes de Secundaria con el objetivo de combatir el abandono escolar y acercar la realidad de la empresa mediante sesiones guiadas, posibles gracias al trabajo de la Fundación United Way, que también se encarga de hacer realidad el programa Desafío PRO Empleo -mentoría para jóvenes en búsqueda de empleo-.

Nabil Daoud, presidente de Lilly España, ha explicado que “nuestra empresa mejora la vida de las personas a través de la innovación en la salud por lo que tiene sentido su compromiso con el ODS 3 -Salud- a la hora de generar impacto positivo en nuestra comunidad”. A lo que ha añadido "también queremos apoyar la formación de los jóvenes – ODS 4- para que se conviertan en unos excelentes profesionales en un futuro en el que la innovación y la ciencia contribuyan al desarrollo de la Sociedad".

Para llevar a cabo programas de voluntariado corporativo, Lilly desarrolla alianzas -ODS 17- con organizaciones especializadas en este ámbito como es el caso de UnLtd Spain, una fundación que identifica y acelera startups con potencial para realizar un cambio social y que desarrolla el programa Emprende inHealth. La otra aliada para este cometido es la Fundación United Way España que, con 134 años de historia, es la organización no lucrativa más grande del mundo.

Además de estas dos líneas de trabajo en voluntariado corporativo, Lilly trata de responder a las necesidades más apremiantes de la sociedad, en el caso de situaciones de emergencia. También cada año organiza su Día del Voluntariado que suma 2.000 horas de apoyo a la comunidad en España y 24.000 horas en todo el mundo, así como la campaña de recogida de juguetes nuevos para navidad, en colaboración con la Asociación “Pato Amarillo” del Barrio de Orcasitas que este año superó los 400 regalos.

La Fundación Lilly y el reconocimiento a los más solidarios

Lilly cuenta con una herramienta muy relevante para generar impacto positivo en la comunidad: La Fundación Lilly cuya actividad se sustenta en tres pilares: el fomento de la CIENCIA para elevar su nivel en nuestro país, el impulso de la MEDICINA para mejorar su práctica y la promoción de los valores del HUMANISMO.

Por último, Lilly reconoce la solidaridad de sus colaboradores, a través de premios “La ONG del Empleado” una convocatoria para que los empleados presenten los proyectos de las entidades a las que representan optando a dos premios de 5.000 euros para llevarlos a cabo.

