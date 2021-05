Nace OpinaCursos, una plataforma de análisis y opiniones de cursos online Comunicae

lunes, 17 de mayo de 2021, 14:39 h (CET) Cualquiera puede crear un curso online, pero no todos le darán al alumno lo que busca. Alguien que busque un curso online encontrará en Opinacursos análisis y opiniones de los mejores cursos online, para que pueda tomar decisiones acertadas en lo que respecta a su formación Opinacursos es una plataforma especializada en analizar cursos online y en compartir las opiniones de sus alumnos.

Los cursos online están cada vez más de moda, y es normal.

Para los usuarios estos cursos son una forma fantástica de formarse en cualquier temática. Hace unos años aprender no estaba al alcance de cualquiera, pero ahora sí. Cualquiera puede convertirse en un experto en cualquier temática y simplemente con su ordenador.

Para los creadores de los cursos, éstos son una forma fantástica de ganar dinero por internet y sin salir de casa, además de para ayudar a muchísima gente a adquirir conocimientos. Además, cualquiera puede crear y vender un curso online sin mucha complicación.

Esta facilidad para crear cursos online implica un gran problema, y es que no todos los cursos son buenos. Hay cursos online excelentes, y que pueden cambiar la vida de sus alumnos por completo, pero también hay muchos cursos que dejan mucho que desear, y que no compensarán el desembolso económico que tengan que hacer.

Ante esta situación, nace Opinacursos, un comparador de cursos online y de sus opiniones.

Desde Opinacursos pretenden publicar análisis y opiniones de multitud de cursos online, y combinarlo con las opiniones de los propios alumnos del curso, ya que éstos son los más capacitados para valorar correctamente dicho curso.

Es una plataforma gratuita, y que aspira a convertirse en el trip advisor de los cursos online, ya que sus creadores consideran que poner esta información al alcance de los consumidores es esencial.

El precio de un curso online puede oscilar desde unos pocos euros hasta varios miles de euros, y por eso es imprescindible analizar bien qué curso se va a comprar y qué puede ofrecer a sus alumnos. Que un curso valga miles de euros no implica que sea el mejor curso disponible sobre la temática, y cuánta más información se pueda encontrar sobre los cursos online, más fácil será para los usuarios realizar la elección correcta.

En Opinacursos se analizan todo tipo de cursos online, entre los que se podrían destacar las opiniones de cursos de marketing digital, una de las categorías más de moda ahora mismo, y sin duda una de las que más dinero generan para sus autores.

Es en esta categoría de cursos donde se ven precios más desorbitados, con promesas de un cambio de vida radical, y de ahí la importancia de analizar qué dicen de ellos sus alumnos, para evitar comprar algo que no prometa lo que cumple.

Acerca de Opinacursos

Opinacursos es una web creada por varios creadores de cursos online, que han visto la necesidad de poner a disposición de los usuarios una página que analice estos cursos y sus opiniones, para así ayudar a alguien que quiere formarse online a no equivocarse eligiendo un curso inadecuado.

Es una plataforma gratuita, y cualquier persona puede dejar su opinión sobre los muchos cursos analizados, para así ayudar a los potenciales nuevos alumnos a tomar una decisión correcta sobre su futura formación.

