Jaime Sánchez Saralegui, nuevo Principal en la Práctica Técnica en Badenoch + Clark España

Jaime Sánchez Saralegui ha sido nombrado Principal en la Práctica Técnica en Badenoch + Clark, la firma de executive search y top management del Grupo Adecco que ofrece servicios de consultoría de alto valor para la búsqueda, selección y assessment de perfiles estratégicos y directivos.

Jaime, natural de Oviedo, es Máster of Science in Engineering Management por la Technical University of Denmark, así como Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Cantabria.

Antes de incorporarse a Badenoch + Clark, Jaime acumuló una experiencia de más de 5 años en búsqueda y selección de middle y top-management en el sector inmobiliario y en construcción e infraestructuras. Jaime tiene una experiencia previa en el extranjero, durante 3 años en Dinamarca, y otra más breve en Portugal. Esto le ha permitido sumergirse en distintas culturas y formas de afrontar el negocio y la vida en general.

Bajo su nueva responsabilidad como Principal en la Práctica Técnica de Badenoch + Clark estará el desarrollo y posicionamiento de la marca en los perfiles executive y top-management con función técnica dentro de distintos sectores.

Sobre Badenoch + Clark

Badenoch + Clark es la división del Grupo Adecco dedicada a dar servicios de consultoría de alta calidad para la investigación y selección de gerentes y ejecutivos para clientes que van desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes organizaciones multinacionales. Fundada en 1978, actualmente cuenta con más de 20 oficinas en el mundo y con una red de reclutadores con gran experiencia en la contratación de profesionales altamente cualificados, con especial atención a los mandos medios y superiores. Para más información visita www.badenochandclark.com/es-es/

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 han facturado 1.163 millones de euros. Llevan 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en nuestro país y llevan 7 años consecutivos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work, siendo la única empresa de RRHH en el último ranking del 2019. Las cifras hablan: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en España; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 56.000 alumnos.

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invertimos 8 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en nuestro país y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visita la página web www.adecco.es