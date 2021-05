2ª edición Alianza #CEOPorLaDiversidad, reúne a 70 compañías para frenar la pobreza y exclusión en España

Liderada por Fundación Adecco y Fundación CEOE, esta alianza tiene como misión unir a las empresas como agentes clave para reducir la pobreza y la exclusión en España, a través de una visión innovadora de la diversidad, equidad e inclusión como factores críticos de competitividad La alianza #CEOPorLaDiversidad ha iniciado su segundo año de andadura con un total de 70 directivas y directivos adheridos a esta iniciativa pionera en Europa. Esta alianza, liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad.

En esta sesión anual de la alianza se ha impartido el taller “Cómo abordar una comunicación más inclusiva”. La jornada, dirigida a profesionales de la comunicación, el marketing y la publicidad, ha contado con la colaboración de Prodigioso Volcán a través de las ponencias de Irene Yúfera, profesora de la Universidad de Barcelona y asesora de comunicación y género; Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona, y Mario Tascón, periodista y fundador de la agencia Prodigioso Volcán.

Además, Borja Echegaray, director de la Fundación CEOE, y Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco, han ejercido de anfitriones; mientras que Carmen Alsina, DirCom de la CEOE, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los más de 120 asistentes. Durante la jornada, se ha puesto de manifiesto y, según ha resumido Estrella Montolío, que “el lenguaje inclusivo es una parte de un fenómeno de mucho mayor impacto”, recalcando la importancia que tiene el lenguaje para la plena inclusión de todas las personas en la sociedad.

Por su parte, Borja Echegaray, director general de la Fundación CEOE, ha comentado que: “en esta segunda edición queremos consolidar la alianza, fortalecer el compromiso de los equipos directivos de las empresas de nuestro país y seguir generando conocimiento en torno a la diversidad para crear estrategias de alto impacto social y corporativo”. A su juicio, la primera edición fue "un gran ejemplo de buenas prácticas que puso sobre la mesa los grandes retos que debemos afrontar como sociedad, siendo las empresas el agente fundamental para hacerles frente”.

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha dirigido unas palabras a las nuevas empresas, trasladándoles su profunda satisfacción al confirmar que “las compañías están entendiendo que la diversidad, la equidad y la inclusión son factores críticos para fortalecer su competitividad y abordar los retos más importantes de las sociedades en las que operan. Somos cada vez más las empresas comprometidas con la alianza; sin ninguna duda, es un indicador de excelencia empresarial en España”.

Tras la elaboración de la “Guía para acelerar la implantación de estrategias de diversidad en la empresa” la alianza seguirá abordando temas estratégicos que preocupan a equipos operativos y comités de diversidad de las empresas adheridas. Algunas de las cuestiones que se abordarán serán la comunicación, selección y liderazgo inclusivos, el envejecimiento del mercado laboral, la inclusión de las personas con discapacidad, la desigualdad de la mujer o las estrategias para crear marcas ‘diversity friendly’.

Empresas y CEO: liderazgo por la diversidad, equidad e inclusión (De&I)

En esta nueva edición se han adherido un total de 70 empresas que durante el año asumirán el compromiso de ahondar en sus políticas y estrategias de diversidad, equidad e inclusión acogiendo el modelo de la alianza y buscando sinergias entre las diferentes empresas adheridas. De esta manera, se celebrarán encuentros entre los CEO, jornadas de trabajo con equipos operativos y acciones de asesoramiento por parte de personas expertas en la materia.

Cómo abordar una comunicación más inclusiva

La primera sesión del año ha puesto el foco en “cómo abordar una comunicación más inclusiva”. En esta sesión, dirigida especialmente a profesionales de la comunicación, el marketing y la publicidad, se ha contado con Estrella Montolío, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Barcelona; Irene Yúfera, profesora de la Universidad de Barcelona y asesora de comunicación y género; Mario Tascón, periodista y fundador de la agencia Prodigioso Volcán; Carmen Alsina, Dircom de la CEOE, y Pablo García, Dircom de la Fundación Adecco. En esta sesión, a la que han asistido 113 personas de las 70 empresas adheridas, han abordado la comunicación y el marketing, el lenguaje verbal y visual inclusivo e igualitario y la creación de marcas ‘diversity friendly’ mediante estrategias integrales en las que abordar el propósito de marca, la cultura inclusiva y el comportamiento corporativo como pilares fundamentales.

En la bienvenida, Carmen Alsina ha expresado su satisfacción por que esta iniciativa se vaya consolidando, al tiempo que ha puesto el acento en la importancia del lenguaje. "Las personas que estamos al frente de la comunicación de organizaciones y empresas sabemos que la realidad la construimos con palabras, por lo que utilizarlas con el objetivo común de avanzar hacia la igualdad y la inclusión social es imprescindible", ha aseverado la directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de CEOE. Además, ha subrayado que "para tener una sociedad plenamente inclusiva, se necesitan líderes y empresas con compromiso, y estoy segura de que, pese a todo lo que nos falta por conseguir, vamos en la dirección correcta".

La jornada ha comenzado con una introducción de Pablo García, quien ha trasladado la importancia de formar a los departamentos de comunicación, marketing y publicidad en diversidad, equidad e inclusión. “No gestionar de manera adecuada la diversidad en los procesos de comunicación corporativos expone a las marcas a riesgos reputacionales. Hoy en día son aspectos que deben formar parte del propósito de toda marca, deben estar integrados en la misión y en la cultura corporativa. De nada sirve incorporarlo en nuestra comunicación, si no es real. Si no está asentado en nuestro comportamiento corporativo, no será creíble”.

Estrella Montolío ha comentado que “el lenguaje inclusivo es una parte de un fenómeno de mucho mayor impacto. Existen mecanismos comunicativos profundamente impactados por estereotipos y sesgos. Es prioritario abordar los comportamientos ya que el lenguaje es una consecuencia de dichas actitudes que lastran la inclusión y la igualdad de todas las personas”.

Irene Yúfera, quien trabajó junto a Prodigioso Volcán en la Guía para una comunicación más inclusiva, ha abordado el lenguaje inclusivo con perspectiva de género, trasladando claves para utilizar el lenguaje visibilizando a la mujer. Yúfera ha insistido en “elegir las formas más adecuadas a la situación comunicativa, al tipo de texto que estamos produciendo y a cada acción comunicativa, haciéndolo con una mirada inclusiva e igualitaria”.

Por su parte, Mario Tascón ha querido ir más allá y extender el impacto al lenguaje visual. “El cerebro humano dedica el 30% de su capacidad al sentido de la vista y a procesar sus señales. Por este motivo, ha trasladado que las imágenes mentales predeterminadas que evocan ciertos temas en nuestro cerebro tienden a caer en patrones estereotipados. Hay que derribar esos viejos estereotipos y crear mensajes visuales positivos y más inclusivos”.

Sobre la Alianza #CEOPorLaDiversidad

