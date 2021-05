Final de la Herbalife Nutrition Teqball Cup: ¿Qué jugadoras del Atlético de Madrid Femenino se llevarán la victoria? Comunicae

lunes, 17 de mayo de 2021, 14:51 h (CET) Amanda Sampedro y Turid Knaak vs Leicy Santos y Laia Aleixandri, una final de altura en la primera edición de la Herbalife Nutrition Teqball Cup Tras dos semifinales de infarto, Amanda Sampedro y Turid Knaak, por un lado, y Leicy Santos y Laia Aleixandri, por otro, supieron hacer valer su habilidad para conseguir el pase a la final de la primera edición de la Herbalife Nutrition Teqball Cup.

El encuentro, al mejor de 6 puntos, arrancó favorablemente para el conjunto formado por Laia Aleixandri y Leicy Santos. Estas, aprovechando los nervios de sus rivales, efectuaron unos tiros ajustados para colocarse 4 puntos por delante en el marcador, aunque la ventaja tan abultada duró poco, pues dos errores consecutivos de la colombiana posibilitaron a Sampedro y Knaak reducir distancias. El 2-5 llegó tras un cabezazo demasiado potente de la capitana colchonera.

Los nervios por hacerse con la victoria estaban a flor de piel, algo que se notaba en el ambiente y en la dupla Santos-Aleixandri. El enfrentamiento subió de marcha, y la frenética velocidad a la que ambas parejas se devolvían los ataques demostró, una vez más, la habilidad y la técnica de las jugadoras del Atlético de Madrid Femenino. A un punto de proclamarse vencedoras, el equipo aventajado cedió y Knaak y Sampedro, que consiguieron puntuar de manera consecutiva dos ataques, pusieron en aprietos a sus contrincantes con el 4-5. Sin embargo, toda esta presión no pudo con Santos y Aleixandri que, tras un cabezazo de la catalana que la delantera alemana no pudo levantar, se proclamaron campeonas de la primera edición de la Herbalife Nutrition Teqball Cup.

Sobre Herbalife Nutrition Ltd

Herbalife Nutrition es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio demostrada para sus distribuidores independientes desde 1980.

La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife Nutrition también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Para más información, visitar IAmHerbalifeNutrition.com.

Herbalife Nutrition también invita a los inversores a visitar su página web de relaciones con los inversores en ir.herbalife.com, donde encontrarán toda la información financiera actualizada, así como las últimas novedades.

Vídeos

Final de la Herbalife Nutrition Teqball Cup: ¿qué jugadoras del Atlético de Madrid Femenino se llevarán la victoria?



