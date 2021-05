"Recicla y suma", la APP que paga en España por reciclar, celebra su primer Día Mundial del Reciclaje Comunicae

lunes, 17 de mayo de 2021, 14:23 h (CET) La empresa creadora de la "Pensión por Consumo" y ganadores del ODS 8 de la Red Española del Pacto Mundial, registra e incentiva reciclajes con su plataforma por todo el Estado. Las recompensas económicas son posibles gracias a empresas como: SYDER, DACSA o Estaciones de Servicio Zoilo Ríos. Desde su puesta en marcha el 1 de agosto de 2020, se ha evitado la emisión de 111.738,69 kilos de CO2 a la atmósfera, según las tablas de impacto ambiental que maneja la empresa La empresa española PENSUMO, promotora de innovadores modelos de negocio encuadrados en la Economía Circular, Top ODS 8 de la Red Española del Pacto Mundial, y recientemente admitida al primer sandbox financiero español, lanzó su propuesta simple pero poderosa: “Tú reciclas, nosotros pagamos”.

Desde agosto del año pasado, el reciclador interesado, puede descargar la APP “RECICLA” y una vez registrado con la dirección email se encontrará con la información de cuántos reciclajes prepagados están disponibles para realizar y con qué residuos.

Al alcanzar los 2€ en reciclajes, el consumidor configurará como recibir el pago: su cuenta corriente o en el Plan de Ahorro Pensumo. Paulatinamente irá incorporando más opciones de recompensa.

Durante estos meses de estreno, se han contabilizado más de 164.000 reciclajes correctos que según las tablas de impacto ambiental Pensumo han evitado la emisión de 111.738,69 Kg de CO2.

El sistema de esta APP, no tiene demasiado que ver con lo que se hace en otros paises de Europa donde funcionan los SDR (Sistema de Devolución y Retorno) que efectivamente devuelven el coste del envase a aquellos consumidores que lo retornan en máquinas o comercios, pero que eleva el precio de los productos, al pagar un sobreprecio en el punto de venta y necesita de una Red de Máquinas caras, con capacidad de recuperación limitada y requiere de una logística suplementaria a los contenedores existentes. RECICLA no devuelve el dinero del envase: incentiva (paga) el gesto diario de reciclar.

La APP RECICLA, es independiente a los monopolios del reciclaje, y se sostiene gracias a la esponsorización de diversas marcas y empresas como la comercializadora eléctrica verde SYDER, el Grupo Zoilo Rios o Arroz DACSA

- La marca Arroz Dacsa pertenece a Dacsa Group, grupo industrial dedicado al desarrollo de Ingredientes Alimentarios que cuenta con tres áreas de negocio: molienda de arroz, molienda de maíz y soluciones alimentarias. Arroz Dacsa es el principal productor de Arroz con Denominación de Origen Arroz de Valencia, un sello de calidad que certifica el origen y procedencia del arroz. Es partner de la APP, para todos los plásticos que se reciclan en la Comunidad Valenciana.

- El Grupo ZOILO RÍOS, en el sector de Estaciones de Servicios, con una amplia historia en la Comunidad de Aragón, siempre se ha caracterizado por ser vanguardia de la transición ecológica contribuyendo a mitigar el cambio climático, incorporando ya nuevas energías (solar térmica, gas licuado, electrolinera, investigación en Hidrógeno…).

- SYDER (Syder Comercializadora Verde) Es una empresa joven pero con experiencia en el ámbito energético, actualmente en expansión que certifica el origen 100% renovable de su energía. Sus clientes son tanto empresas como hogares de toda España. Patrocina los reciclajes en los contenedores de uso diario (papel, plástico y vidrio) en el área de Aragón

