Los costes extras, que los viajeros no han pensado, del turismo sanitario de vacunas

lunes, 17 de mayo de 2021, 14:31 h (CET) Cada vez son más los destinos que ofrecen vacunas gratis a los turistas pero, en determinados casos, los posibles costes extras pueden llegar a ser enormes. Para ello, empresas como IATI Seguros, ha lanzado el nuevo IATI Estrella con fórmulas mejoradas con toda la protección frente al Coronavirus y 1.000.0000 de euros para gastos médicos La pesadilla del Coronavirus remite y las ganas de viajar, tras tanto tiempo con la movilidad restringida, son más fuertes que nunca. Esta situación, unida al incipiente turismo de vacunas, está haciendo que la contratación de viajes crezca exponencialmente. Una de las opciones para los viajeros durante la pandemia es hacer turismo sanitario para inmunizarse con algunas de las vacunas que ya hay en el mercado. De hecho, destinos como Estados Unidos, Dubái o Maldivas ya las ofrecen gratis a los turistas.

Esta forma de turismo, que antes de la pandemia movía más de 500 millones de euros solo en España, empieza a generar también costes extras no previstos a los viajeros. De hecho, algunos de estos países tienen los costes sanitarios más altos del mundo, por lo que cualquier complicación puede llevar aparejado facturas de varios miles de euros.

Por ejemplo, en EEUU, un día de hospitalización puede alcanzar los 3.800 euros o en caso de necesitar un avión sanitario para cualquier traslado, el paciente se expone a un coste adicional a partir de los 26.000 euros. “Las empresas del sector tenemos la obligación de adaptarnos al contexto y a los viajeros. El esfuerzo va a merecer la pena por cubrir la seguridad de nuestros clientes en estos tiempos”, explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Las empresas de seguro españolas son conscientes de la nueva realidad que demanda mayor cobertura sanitaria y seguridad para los viajeros. IATI Seguros es una de las compañías que lo ha tenido claro desde el primer momento y por ello relanza al mercado IATI Estrella, su producto más completo, con una fórmula mejorada. Ahora lo hace con 1.000.000 euros de asistencia médica, límites más elevados en todas las coberturas y toda la protección frente al COVID.

El renovado seguro de viajes IATI Estrella tiene además un amplio paquete de coberturas complementarias con los límites más altos (2.500 euros de cobertura de equipaje, 5.000 euros de cobertura de anulación,...), dando incluso cobertura a un gran número de deportes de aventura que otros productos no cubren.

Todos los seguros de IATI ofrecen además cobertura COVID durante el viaje: pruebas diagnósticas (PCR), transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena y repatriación. El IATI Estrella incluye además otra cobertura COVID, la de prolongación de la estancia si se declara cuarentena por Coronavirus en destino.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una compañía socialmente responsable que dona un porcentaje de cada seguro contratado a través de su sitio web a la Fundación Nen Déu, una entidad que lleva más 125 años atendiendo y educando a personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

