Movilidad autónoma sostenible: una revolución tecnológica, económica y social Comunicae

lunes, 17 de mayo de 2021, 10:35 h (CET) La 'situación de la movilidad autónoma y sostenible' fue la protagonista del evento celebrado en el Palacio de Neptuno de Madrid. Organizado por el Observatorio MKT de la Movilidad, junto a Skiller Academy y la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado (AEVAC), contó con expertos del sector que profundizaron en el presente y futuro de la misma, en un evento híbrido con retransmisión en streaming Profesionales de la movilidad sostenible y la tecnología se reúnen para debatir sobre la 'situación de la movilidad autónoma y sostenible', entre ellos Juan Antonio Muñoz-Gallego, CEO de Skiller; Renato del Bino, Cofounder en Nort3; Aitor Fernández, presidente de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado (AEVAC); David Fidalgo, Cofounder & Vice-president en AEVAC-Asociación Española del Vehículo Autónomo; Alejandro Cros, subdirector general y responsable de automoción en MINCOTUR; Paco Álvarez, director de Comunicación en Vecdis; y Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

La jornada comenzó señalando la importancia de situar las necesidades de las personas en el epicentro del cambio hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible que podrá ser traducido en beneficio y rentabilidad.

Renato señaló la oportunidad que supone para las organizaciones adaptarse a los nuevos modelos digitales, asegurando que debe hacerse un salto cualitativo en la forma de vida y trabajo: "somos resilientes y nos estamos adaptando, pero debemos gestionar los recursos y la movilidad responsable debe ir en esa línea, en entornos más conectados, colaborativos y que contribuyen en mayor medida a la seguridad de la gente y la sostenibilidad del planeta" afirma del Bino.

Además, reivindicó la necesidad de construir un nuevo modelo energético que se sustenta en tres pilares fundamentales: la instalación de una red de infraestructuras apta para los nuevos combustibles, contar con una regulación común en toda España y, sobre todo, buscar una movilidad más eficiente y sostenible.

Aitor Fernández, presidente de la Asociación Española del Vehículo Autónomo Conectado (AEVAC), presentó las ventajas del vehículo autónomo: "La movilidad autónoma va a suponer una revolución a nivel económico como muy pocas veces se ha visto. Vamos a tener acceso a nuevos servicios y generar valor como nunca lo hemos hecho". Por su parte, posicionaba al país entre dos vías: comprar y adaptarse a la tecnología cuando ya esté hecha o sumergirse por completo en lo que va a suponer este desarrollo tecnológico.

La AEVAC tiene como misión brindar soluciones de movilidad autónoma conectada en España y solicita la unión de todos los sectores para impulsar este tipo de proyectos: "Con esto queremos mejorar la calidad de vida de todas las personas y crear un ecosistema de colaboración en el que las instituciones públicas y las empresas participen de forma colaborativa".

Además, aprovecharon para poner en situación de su último proyecto: el 5G-MOBIX, que vincula la tecnología 5G con la movilidad autónoma, con el fin de estudiar y analizar qué ocurre con un vehículo cuando realiza un tránsito en frontera. Sin duda, una oportunidad para ponerse en primera línea en el desarrollo tecnológico y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

La gran oportunidad para la movilidad del Plan de Recuperación fue guiado por Juan Alberto Ortigosa, jefe del Área de Automoción (MINCOTUR), quien contextualizó el marco general de la nueva movilidad y el papel que juega la administración para desarrollarla: "Desde MINCOTUR nos hemos centrado en planificar la movilidad en su conjunto, plasmándola en una estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada en 2030, cuya función es guiar la actuación de este modelo en los próximos años".

Todas las partes interesadas pueden debatir abiertamente para construir una estrategia que facilite el Mobility ASAP Services y la gestión inteligente de infraestructuras, para la movilidad inteligente de las personas y mercancías.

A partir del mensaje 'no pienses cómo será el futuro. Créalo', Paco Álvarez, director de Comunicación en Vecdis, presentó el proyecto que tiene Vecdis entre manos. El «Radar de Negocio e Innovación», una plataforma que monitoriza el mercado, la competencia y la innovación, integra un mapa del sector que permite explorar las empresas tradicionales y emergentes que participan en el mercado del cliente "se basa en convertir toda la información obtenida en datos, para que ésta se traduzca en conocimiento y en toma de decisiones de manera privativa a las empresas. Además de analizar las tendencias de transporte e innovación".

El broche final de la jornada fue una mesa redonda moderada por Renato del Bino, en la que se debatió sobre la situación de la movilidad autónoma y sostenible junto a Paco Álvarez y Lola Ortiz, directora general de Planificación e Infraestructuras de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, quien afirmó que la capital española será una smart city para 2030, un futuro no muy lejano.

Vídeos

Movilidad autónoma sostenible



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.