300 estudiantes guipuzcoanos adquieren habilidades computacionales y de lenguaje de programación Comunicae

lunes, 17 de mayo de 2021, 11:03 h (CET) Los centros educativos Egiluze Renteria, Egiluze Hondarribia y el instituto Zubiri Manteo BHI de Donostia han comenzado implantar el método TXAC PLANET para alfabetizar en tecnología informática a su alumnado, en una iniciativa que cuenta con la colaboración de Diputación Foral de Gipuzkoa y el Clúster GAIA Las ikastolas guipuzcoanas Egiluze Renteria, Egiluze Hondarribia y el instituto Zubiri Manteo BHI de Donostia, han comenzado a implantar el modelo TXAC PLANET para fomentar el lenguaje y la adquisición de conocimientos computacionales, en un proyecto que cuenta con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa y Clúster GAIA que llegará a 300 alumnos/as de entre 10 y 16 años de los tres centros educativos.

El modelo TXAC PLANET integra 30 capítulos audiovisuales y una plataforma telemática con numerosos ejercicios y tutoriales en un entorno lúdico de aprendizaje y creatividad. TXAC PLANET está basado en la plataforma Toolbox.Academy (https://toolbox.academy/es/), un entorno de programación que permite resolver distintas tareas trabajando conceptos que presenta la propia serie de televisión. Tanto los capítulos audiovisuales como la plataforma Toolbox.Academy han sido desarrollados por la empresa Azaroa Films y la Universidad de Málaga a través del catedrático Francisco Vico quien traslada que "se trata de una iniciativa que puede animar a niñas que más adelante serán jóvenes a estudiar carreras de ingeniería y accedan a puestos de trabajo que van a surgir en programación, en telecomunicaciones, en ingenierías y que actualmente no están accediendo a ellos porque no eligen este tipo de carreras".

La combinación de ambos productos (capítulos audiovisuales y plataforma), completa, motiva y enriquece la adquisición de competencias computacionales por parte de las niñas y niños, viendo primero la serie y, posteriormente, practicando con la plataforma, que es gratuita y accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Desde el Clúster GAIA su directora de servicios, Cristina Murillo, subraya la importancia y el valor de un proyecto como TXAC PLANET “que introduce a niñas y niños en el mundo de la programación para que desarrollen el pensamiento computacional. Además, el proyecto sirve para que el alumnado aprenda que detrás de cualquier videojuego, plataforma, etc. hay ciencia y tecnología. En definitiva, la formación con TXAC PLANET refuerza el desarrollo personal y profesional”, concluye.

Por su parte, Marta Macho Stadler, matemática del Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencia y Tecnología Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y editora del espacio digital Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura ha subrayado que: “TXAC PLANET es un hermoso proyecto para introducir a niñas y niños (de todas las edades), en el mundo de la programación. Con este proyecto se les interpela para que pasen de ser meros usuarios pasivos para entender las razones por las que las cosas funcionan... Es un gran acierto, en mi opinión, plantear estos ejercicios de programación intentando detectar errores”.

