SAFE IBERIA, fabricante nacional de referencia y miembro de la OESP

lunes, 17 de mayo de 2021, 09:07 h (CET) SafeIberia se une a la asociación Oesp con el objetivo de preservar el tejido empresarial creado y poner en valor la industria, que nace con el firme propósito de la defensa del producto nacional que cuenta con unas estrictas garantías y controles de fabricación Desde su nacimiento, el equipo de Safe Iberia siempre ha luchado por el máximo compromiso de seguridad, protección y que los productos cumplan todas las normativas y certificaciones exigidas.

Recientemente, Eduardo Alonso, CEO de la empresa, ha sido nombrado por la junta directiva, vocal de OESP (Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y Epis), que tiene, entre otros propósitos, la defensa del sector y de sus productos en el mercado nacional e internacional.

Cabe destacar que Safe Iberia, destaca entre los fabricantes europeos porque entrega un producto personalizado y emblistado en monodosis, con todas las unidades independientes, para favorecer una mayor higiene, comodidad y mantenimiento de estas. Todas sus mascarillas poseen tres certificados (EUROFINS; Marcado CE para productos sanitarios, según la Directiva 93/42/EEC; y la norma europea UNE-EN 14683:2019+AC), lo que las convierte en las de mayor calificación del mercado europeo.

Sus mascarillas no contienen grafeno (grafeno free); de ahí a que destaquemos la importancia de comprar productos nacionales de calidad y totalmente certificados.

Safe Iberia consigue una fabricación 100% nacional y distribuir y suministrar, entre otros productos, las mascarillas quirúrgicas de mayor calidad, comodidad y homologación de Europa: las desechables tricapa tipo IIR; fabricando en tres turnos para garantizar el suministro demandado y cada turno orquestado por 8 profesionales entre técnicos, manipuladores,…etc. Asimismo, acaba de lanzar una nueva gama exclusiva de productos cosméticos, llamada MASKNÉRitual, enfocada al cuidado de la piel deteriorada por el uso prolongado de la mascarilla, formulada por un prestigioso laboratorio español.

En Safe Iberia están comprometidos con el cumplimiento y consecución de los ODS desde diferentes caminos; aportando mejoras en las condiciones sociales y ambientales de los entornos de la empresa, implementando iniciativas vinculadas a las operaciones de la organización y desarrollando productos innovadores que contribuyan a cumplir con lo establecido por los ODS.

Por ello, la entidad cuenta también con un estricto protocolo de gestión de los residuos de su fábrica completamente responsable y sostenible.

“Nuestro objetivo siempre va a ser avanzar y crecer en favor de la sociedad, proporcionando el material sanitario de mayor calidad y máxima certificación europea a todos, compatibilizando con un desarrollo sostenible, minimizando al máximo el posible impacto ambiental”, ha declarado Eduardo Alonso, CEO de Safe Iberia.

Desde Safe Iberia: "Seguimos día a día, cuidando a nuestra sociedad y pedimos que sigamos protegiéndonos unos a otros con los hábitos conseguidos; no bajemos la guardia con el “fin del estado de alarma”, y escribamos juntos la misma Historia!".

#siTutecuidasnoscuidamosTodos.

Safe Iberia

