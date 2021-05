Mercedes Clase A, una elección de los clientes de Total Renting Desde que comenzó a comercializarse hasta día de hoy este modelo ha ido pasando por diferentes fases Redacción

lunes, 17 de mayo de 2021, 11:12 h (CET) El Mercedes clase A es un coche que fabrica Mercedes Benz y que se comercializa desde el año 1997.

Desde que comenzó a comercializarse hasta día de hoy este modelo ha ido pasando por diferentes fases. En sus inicios se ubicaba dentro del segmento B, pensado para un uso más urbano, 15 años después se transformó en un vehículo más compacto.

Este modelo ha evolucionado tanto que, hoy en día, cuenta con tecnología híbrida enchufable resultando mucho más respetuoso con el medio ambiente. Motor Mercedes Clase A Dependiendo del modelo que elijas el motor es diferente, conozca las características:

- Mercedes-AMG A 35 4MATIC: su motor de 4 cilindros en línea es un bloque de aluminio de 1.991 centímetros cúbicos. Tiene un tubo de doble entrada, una válvula que regula el sonido y un Intercooler de aire-agua. Tiene una potencia de 306 CV y un motor de 400 Nm. Su consumo medio es de 8L/100km.

- Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+: tiene el motor de 4 cilindros más potente del mundo. Cuenta con un bloque de aluminio y un turbocompresor Twinscroll. Tiene una potencia de 421 CV y un motor de 500 Nm. Su consumo medio es de 9L/100Km. Mercedes Clase A de Renting Cada vez son más las empresas, particulares y autónomos los que optan por contratar un renting de Mercedes Clase A. El alquiler a medio y largo plazo de este modelo de coche otorga muchos beneficios a los conductores.

Este modelo de coche, al no ser económico, esta al alcance de muy pocas personas. Los desembolsos de dinero que suponen la compra de este modelo son muy elevados.

Gracias al renting todas las personas que quieran disfrutar de este modelo podrán hacerlo con el pago de bajas cuotas mensuales.

Todos los conductores de Mercedes conocen de primera mano lo costoso que resulta realizar las revisiones, los mantenimientos y las reparaciones de este tipo de vehículos. Gracias a Total Renting tendrás todo ello incluido dentro del pago de la cuota mensual. Ventajas de Total Renting Además de todas las ventajas citadas en el apartado anterior, disfrutar de un Mercedes Clase A con Total Renting supone, además, que tengas incluido dentro de las cuotas mensuales: un seguro a todo riesgo, cambio de neumáticos, vehículo pre-entrega, entrega en domicilio, asistencia en carretera, atención personalizada.

¿Sabías que las empresas y los autónomos se pueden deducir los impuestos? Las empresas y los autónomos, presentando la factura, se desgravan el 100% del Impuesto de Sociedades. Muchas empresas optan por una flota de Mercedes por la imagen que les otorga.

Antes de que existiera el renting, un Mercedes Clase A solo lo podía conducir aquellas personas que tuviesen altos ingresos económico, pero ahora, gracias a todas las ventajas que ya conoces sobre el renting, este modelo está al alcance de cualquier persona. Mercedes Clase A de segunda mano, de ocasión y km 0 Existen en el mercado muchos vehículos de Mercedes Clase A de segunda mano y de ocasión a la venta. Este modelo de coche no suele dar problemas de averías, pero, como ya se sabe, los coches de segunda mano nunca sabes en que manos estuvieron anteriormente. Además, es muy posible que no cuente con toda la tecnología moderna que disponen los coches nuevos.

Otra desventaja que tiene comprar un coche de segunda mano es la garantía. Es muy raro conseguir un Mercedes Clase A de segunda mano con más de 1 o 2 años de garantía. Esto otorga mucha desconfianza al comprador y, más tratándose de un Mercedes, que las piezas y las reparaciones son mucho más costosas que cualquier otro vehículo de una gama inferior.

En el caso de que quieras adquirir en propiedad este modelo nuevo y más económico podrás optar por la opción, más rentable, que es el km 0.

