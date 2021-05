Cervic Environment, líder en papeleras para reciclar celebra el Día Mundial del Reciclaje en 5 continentes Comunicae

lunes, 17 de mayo de 2021, 08:03 h (CET) Desde la fría Finlandia, a la calurosa Qatar, pasando por la salvaje Australia, son más de 37 países en los 5 continentes, en los que se recicla gracias a las papeleras de recogida selectiva de Cervic Environment Para Cervic Environment, todos los días son el día del reciclaje. “Trabajamos todos los días enfocados en una idea, que podemos aportar para facilitar el reciclaje, para que los medios de recogida no sean el problema sino parte de la solución que ayude a los ciudadanos de este planeta a reciclar”.

El hecho de que entidades internacionales de primer orden mundial como Nike, el equipo de Formula 1 Mercedes-Petronas, el Parlamento de Finlandia, el torneo Roland Garros, Amazon, o la sede del Foro de Davos, entre otros muchos, cuenten con las soluciones de la empresa española Cervic Environment para desarrollar sus programas de reciclaje, es un claro reconocimiento a la apuesta en España por la innovación en el campo del reciclaje.

Los hechos son claros y rotundos, el reciclaje se ha consolidado como la práctica medioambiental más extendida entre los ciudadanos, tanto en sus propios hogares como en lugares públicos, centros de trabajo y ocio. La concienciación y disponer de las soluciones de recogida selectiva adecuados han sido y van a seguir siendo la clave de la evolución positiva de este reto que no es otro que cuidar del planeta. Y por eso Cervic Environment destina una parte muy importante de sus recursos y esfuerzos a la innovación y desarrollo de nuevas soluciones que hagan más fácil y accesible el reciclaje en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

En Cervic Environment "celebramos el día Mundial del Reciclaje, desde la satisfacción de nuestra modesta contribución a la conservación del planeta. Sintiendo además el orgullo de que productos 100% españoles, diseñados y fabricados en nuestras instalaciones de Ibi (Alicante), formen parte a nivel mundial del movimiento ya imparable para cuidar de nuestro planeta a través del reciclaje".

