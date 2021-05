Hijos científicos, se casaron dos números fijos y luego tuvieron hijos del dos más dos que quizás llegarán a ser ingenieros, médicos, maestros, otra cosa, a los que quizás dejen huérfanos un día temprano y en la sombra quedarán, de su origen no se acordarán, les gustará talvez drogarse y aunque tengan dinero no sabrán para que sirve, es sencillo y fácil, sin más, con padres de esa profesión serán como semidioses pero nadie podrá salvarles de tener un punto débil, alergias, catarros, tuberculosis, quizás tengan un accidente de moto, coche, mueran de leucemia, otros males, enfermedades crónicas, incurables, caigan de un avión en vuelo, se estrellen, serán eso, hijos no de letras ni música, que es posible, que no lleguen a viejos.