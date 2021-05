Schneider Electric mejora la seguridad de la red con Okken™ su innovador cuadro eléctrico para Baja Tensión Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 16:43 h (CET) El nuevo cuadro eléctrico de Baja Tensión (BT) de Schneider Electric incluye funcionalidades de seguridad incrementada, como una nueva solución de monitorización térmica en tiempo real, así como una conectividad inalámbrica para acceder a los datos de forma fácil y rápida, desde cualquier lugar y en cualquier momento Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado su nuevo cuadro eléctrico de baja tensión (BT) Okken™ que, con su diseño de vanguardia, responde a la necesidad de una mayor seguridad operacional para aplicaciones de energía de BT de alto rendimiento.

Okken™ incluye una iPMCC (Distribución eléctrica y centro de control inteligente, en sus siglas en inglés), una solución inteligente avanzada y de gran capacidad para la prevención de fallos, la protección y el reinicio automáticos. Cuenta con nuevos sensores térmicos para monitorizar la temperatura y la humedad, que mejoran de forma significativa la seguridad y la fiabilidad. Se trata de un sistema de monitorización térmico permanente que utiliza pequeños sensores plásticos de IR sin contacto y sin alimentación, que amplían el ciclo de vida del mantenimiento y minimizan riesgos como los incendios eléctricos.

Cuadros eléctricos inteligentes, más seguros y fáciles

Otra mejora importante en el diseño del nuevo cuadro eléctrico Okken™ es su nuevo aspecto y su tacto, que mejoran la experiencia del usuario y hacen que las operaciones y el mantenimiento sean más fáciles y seguros. Además, al ser compatible con EcoStruxure™ y contar con conectividad inalámbrica, es posible recoger los datos de los cuadros eléctricos y analizarlos en tiempo real, proporcionando así a los operadores un análisis de mantenimiento predictivo, en lugar de sólo preventivo.

Con esta nueva generación de cuadros eléctricos de BT, Schneider Electric refuerza aún más su apuesta por maximizar el tiempo de actividad y mejorar la seguridad, la fiabilidad y la conectividad para los profesionales del sector industrial.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.