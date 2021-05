Arkopharma recibe el Premio Sostenibilidad y Medio Ambiente concedido por La Razón Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 16:51 h (CET) La compañía farmacéutica es reconocida por su compromiso con el medio ambiente Arkopharma Laboratorios ha recibido este miércoles el Premio Sostenibilidad y Medio Ambiente otorgado por el diario La Razón a aquellas empresas, profesionales y organizaciones que comparten los valores del desarrollo sostenible e iniciativas que fomentan la transición Ecológica Sostenible. La compañía farmacéutica, líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios formulados con activos de origen natural, ha sido reconocida en la categoría de ‘Liderazgo a la empresa más sostenible comprometida con el medio ambiente’.

Arkopharma Laboratorios se ocupa de la fabricación y distribución de medicamentos y complementos alimenticios a base de materias primas naturales, centrando su producción en la protección del medio ambiente. “Dada que nuestra actividad se centra en la naturaleza y en los recursos que esta nos proporciona para obtener productos para proteger nuestra salud, tenemos un profundo respeto por el medio ambiente. Por ello, nuestra política medioambiental tiene como objetivo minimizar el impacto que generamos sobre él, garantizando la seguridad y el respeto por la salud de todos nuestros colaboradores. Entre las medidas implantadas para conseguirlo incluimos la preservación de los recursos hídricos, reciclar los residuos generados, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y ayudar a la población a identificar los productos reciclables”, explica Baldomero Falcones, director general de la compañía en España. Así, desde hace muchos años aplican un programa de conservación de agua, que les ha permitido reducir de forma significativa su consumo total e incrementar su ecoeficacia.

El respeto y cuidado del medio ambiente ocupan un papel muy importante dentro de las posiciones financieras de la compañía y está presente en todas sus actividades. Así, basan su estrategia en dos cuestiones: el ahorro de recursos y la limitación de los vertidos.

Entre 2012 y 2015, las concentraciones de materia orgánica generadas por esta empresa farmacéutica se redujeron entre un 10% y un 15%. “A la hora de seleccionar nuestras materias primas priorizamos aquellas que sean renovables y de origen vegetal, siempre desde el respeto a la biodiversidad”, comenta Falcones. Asimismo, la recuperación de los residuos para obtener nuevos recursos forma parte de sus ejes estratégicos a través de su Servicio de Seguridad y Medio Ambiente. Desde 2013, su volumen de residuos se ha reducido, de media, en un 14% anual. Además, más del 50% de los residuos se reciclan.

Por otro lado, el laboratorio también ha suprimido el uso de excipientes y aditivos químicos y sintéticos para la elaboración de sus nuevas formulaciones siguiendo el principio de la galénica verde. Por ello, utilizan solo materiales naturales para obtener las formas administrables de sus productos (cápsulas, comprimidos, ampollas bebibles, etc.) con el objetivo de garantizar la elaboración de productos 100% naturales y eficaces.

Productos reciclables

El 80 % de sus envases primarios y el 100% de los secundarios son reciclables. Además, el 80% de los envases se imprimen o serigrafían con tintas vegetales. “Por otro lado, nuestros medicamentos y complementos alimenticios están sujetos a la identificación TRIMAN que clasifica los productos reciclables y por la cual nuestros productos no deben tirarse por el desagüe ni desecharse en la basura doméstica”, añade Falcones. Además, está adscrita a los dos sistemas de gestión de residuos en España: SIGRE, entidad encargada de garantizar la correcta gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos que se generan en los hogares y ECOEMBES que protege el medio ambiente a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases de los productos que se comercializan en España.

El compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad también se ve reflejado de forma directa en sus productos. Así, la gama ArkoReal®, con preparados farmacéuticos a base de jalea real, es la primera con sello de apicultura sostenible, lo que garantiza que las colmenas con las que trabajan están en entornos 100% no contaminados, con ausencia de pesticidas químicos y en los que las abejas tienen una alimentación 100% natural.

Sobre Arkopharma

Fundado en 1980 en Niza, Arkopharma es un laboratorio farmacéutico multinacional especializado en productos farmacéuticos con principios activos de origen natural. En la actualidad, Arkopharma es el líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios naturales a base de plantas. Estos laboratorios farmacéuticos nacen de la idea vanguardista del doctor Max Rombi. Así, propone una “Medicina para la salud” con productos naturales que pueden prevenir y ayudar a aliviar la mayor parte de los problemas de salud cotidianos. Arkopharma propone preparados farmacéuticos de plantas medicinales y productos naturales. https://www.arkopharma.com/es-ES

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Celebrar el Día Mundial de la coctelería con Espresso 43 La empresa malagueña ReWare crea junto a otras potencias del mercado EUREFAS Arkopharma recibe el Premio Sostenibilidad y Medio Ambiente concedido por La Razón Schneider Electric integrará el nuevo estándar "Matter" en su cartera de productos para el hogar Schneider Electric mejora la seguridad de la red con Okken™ su innovador cuadro eléctrico para Baja Tensión