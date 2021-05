Cómo organizar una mudanza sin estrés, por MUDANZAS Y MÁS Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 16:12 h (CET) ¿Se piensa en realizar una mudanza próximamente y no se sabe cómo hacerlo? Desde MUDANZAS Y MÁS, ofrecen algunos consejos y orientaciones específicas sobre cómo organizar una mudanza sin sufrir estrés con ello.

¿Por dónde empezar? Características generales de una mudanza

¿Cómo organizar una mudanza para que no haya ningún tipo de imprevistos?

Suele ser un momento de gran estrés, pero con una buena planificación y la ayuda de una empresa de mudanzas especializada se puede tener todo bajo control. Aquí se intentarán aportar pautas específicas que permitan realizar una mudanza sin problemas:

Planificar la mudanza con suficiente antelación

La organización es fundamental a la hora de hacer una mudanza. No reducir todo a realizar las cosas en el último momento, lo ideal es planificar la mudanza con dos meses de antelación para evitar cualquier incidente.

Una vez que se haya encontrado la vivienda a la que se va a mudar, es importante empezar a informarse sobre las empresas de mudanzas de la zona y a solicitar varios presupuestos para disponer de precios, acciones y garantías.

Seguir una lista de control específica para la mudanza

¿Se ha encontrado la empresa de mudanza adecuada y se ha fijado una fecha para el traslado?

En este punto, se puede establecer una lista de control sobre cómo organizar la mudanza, u hoja de ruta que incluya todas las actividades que se deben realizar en la mudanza y cuándo llevarlas a cabo.

Acciones eficaces a realizar antes de la mudanza:

Investigar diferentes empresas de mudanzas, así como obtener recomendaciones de amigos y familiares que se hayan mudado recientemente.

Considerar la posibilidad de contratar un seguro adicional que pueda necesitarse para la mudanza.

Preguntar a las empresas de mudanzas candidatas qué seguro incluyen y comprobar el seguro del hogar para ver qué cubre en la mudanza.

Obtener presupuestos por escrito de al menos tres empresas de mudanzas.

Preparar una carpeta en la que pueda guardar todos los presupuestos y documentos relacionados con la mudanza.

Empezar el proceso de embalaje evaluando la importancia de los enseres en los armarios y donando la ropa que no se necesite. Cuando los armarios estén vacíos, empezar por evaluar otros enseres y objetos personales de cada habitación.

Realizar una primera ronda de donaciones de objetos no deseados a organizaciones benéficas o vender objetos online.

Empezar a empaquetar los objetos que no se utilizan con frecuencia. Los objetos de temporada y los electrodomésticos que rara vez se utilizan son un buen punto de partida.

Comprar suministros para la mudanza, como cajas, material de embalaje, cinta adhesiva, etiquetas y cúter.

Establecer un sistema de etiquetado de cajas. Las cajas numeradas, los códigos de colores por habitación y una lista maestra con el inventario son elementos clave .

. Para los juguetes de los niños una buena forma de elegir los juguetes que no se llevan es meterlos en una caja, si no los piden en las semanas siguientes es que no son imprescindibles.

Realizar un plan de embalaje por habitaciones y empezar a empaquetar.

Confirmar con la empresa de mudanzas los detalles más importantes, especialmente la cobertura del seguro y el tipo de transporte.

Reunir los documentos valiosos, las joyas y los pequeños recuerdos familiares. Es importante mantener estos objetos separados de las cajas de la mudanza y realizar un plan para transportarlos siempre a mano.

Sacar fotos de los objetos caros. Tomar nota de cualquier arañazo, abolladura o daño en los muebles.

Si se van a trasladar los electrodomésticos principales, se debe asegurar de que están limpios y listos para funcionar.

Los servicios contratados (agua, luz, gas, Internet, etc.) de la vivienda actual deben ser desconectados un día después de la fecha de la mudanza. Todos los servicios de la nueva vivienda deben estar contratados y funcionales el día antes de la mudanza.

Echar un último vistazo a los objetos que se están empaquetando para evitar desperfectos en la mudanza. Hacer que cada miembro de la familia prepare una maleta como si se fuera a ir de vacaciones durante dos semanas, con los objetos de aseo diario y ropa cómoda.

Preparar un pack de bienvenida para los más pequeños en el nuevo hogar e involúcralos en los preparativos más sencillos, intentando que parezca un juego. Confirmar los detalles con la empresa de mudanzas, incluida la hora de llegada el día de la mudanza, los números de teléfono móvil y los detalles de última hora.

Se puede contratar a una empresa de limpieza para que realice una limpieza a fondo antes de realizar la mudanza en el nuevo piso. La planificación es sin duda un aliado esencial en este caso. Preparar una lista detallada como la mencionada anteriormente empezando por los pasos más importantes para que la mudanza sea exitosa.

Para no sentirse abrumado por la lista de todo lo que hay que hacer, es importante proceder por etapas y calcula cuidadosamente el tiempo necesario para realizar las acciones en cada una de ellas.

Ventajas de contratar a una empresa de mudanzas profesional

Si se ha decidido en contratar a una empresa de mudanzas, la principal ventaja será poder delegar todo el trabajo en profesionales equipados con los medios adecuados y acostumbrados a embalar, desmontar y volver a montar en un tiempo récord. Para lo cual es importante tener en cuenta:

Asegurarse de que la empresa de mudanza ofrece las garantías adecuadas sobre los muebles y objetos que se desean transportar y que está al tanto de todas las necesidades.

que se desean transportar y que está al tanto de todas las necesidades. La empresa de mudanza debe realizar un estudio de los objetos que se van a embalar y trasladar. El objetivo es elegir el material de embalaje adecuado.

La empresa de mudanza tiene experiencia en saber qué hacer y tener todas las herramientas necesarias para que una mudanza sea exitosa.

Una empresa de mudanzas también cuenta con equipos de manipulación y elevación eficaces , que permiten al equipo levantar y trasladar muebles, incluidos objetos delicados como pianos.

, que permiten al equipo levantar y trasladar muebles, incluidos objetos delicados como pianos. Con la ayuda de una empresa de mudanza, se evita el cansancio y pequeños percances como un accidente al trasladar un objeto demasiado pesado.

En cuanto a la seguridad de las pertenencias, la empresa de mudanzas puede garantizarla. En caso de pérdida o rotura, pueden estar obligados a indemnizar al cliente. Por supuesto, las condiciones relacionadas con tal eventualidad se deben estar mencionadas en el contrato. ¿Se está preparado para empezar la mudanza?

Ahora que se conoce toda la información que se necesita sobre cómo organizar una mudanza de forma eficaz, lo único que se tiene que hacer es ponerlo en marcha.

Este artículo sobre los consejos más eficaces acerca de la organización de una mudanza puede ahorrar tiempo, disgustos y dinero, por último, hay que tener en cuenta que tener varios presupuestos de diferentes empresas de mudanzas llegado a este punto puede facilitar la elección de la oferta más ventajosa y empezar a mudarse.

