¿Cómo mantener y limpiar el césped artificial? Por SINTETICGRASS

El césped artificial, fabricado con fibras sintéticas, no sustituirá a un jardín real alrededor de la casa, pero hará que se tenga un sustituto en el balcón o patio. Es perfecto para lugares donde no puede crecer el césped natural, como en las zonas sombrías del jardín También es una gran solución para la gente ocupada que quiere ahorrar un tiempo valioso en el mantenimiento de un césped natural. Además, la venta de césped artificial es cada vez más popular en las oficinas, en campos deportivos y otros espacios públicos, a los que aporta un ambiente algo menos formal.

El césped artificial es muy similar al real, pero mucho más duradero que el natural, por lo que suele ser una inversión a largo plazo si es de buena calidad.

Este tipo de césped, puede utilizarse prácticamente en cualquier lugar. No sólo se distingue por su gran resistencia al roce, sino también a la lluvia y a las temperaturas extremas, por lo que se puede disfrutar de él todo el año.

No hay que preocuparse por su cambio de aspecto, porque no se decolora ni siquiera cuando se expone a la luz solar intensa.

Colocar el césped artificial no supone mucha dificultad, y no se necesita ninguna herramienta especial para instalarlo. Los rollos de césped artificial simplemente se despliegan y se presionan uno por uno. Lo importante es que el sustrato esté nivelado y sea lo suficientemente duro para que el nuevo césped no se deforme durante su uso. Por último, es una buena idea añadirle peso espolvoreando arena de cuarzo por encima.

La ventaja de elegir césped artificial principalmente, es que, a diferencia del césped natural, es muy fácil de cuidar. No hay que dedicarle demasiado tiempo, sobre todo si se decide a comprar un césped de mejor calidad. Sin embargo, esto no significa que un césped artificial no necesite ninguna limpieza. Aunque no hay que cortarlo ni regarlo, merece la pena utilizar algunos procedimientos de eficacia probada para prolongar su vida y mantener su aspecto natural.

Cuidado del césped artificial: ¿qué hay que recordar?

Césped artificial ¿cómo limpiarlo eficazmente? El césped artificial debe limpiarse al menos una vez al mes. Retirar toda la basura de la superficie del césped, ya sea manualmente o con un aspirador, y retirar las hojas (por ejemplo, con un soplador de hojas). Una vez eliminados todos los restos visibles, se puede utilizar una fregona o un paño húmedo empapado en agua caliente o en agua con detergente.

Si se necesita eliminar una mancha concreta, se puede disolver jabón o añadir vinagre en agua y luego frotar suavemente la zona manchada.

Es importante eliminar las manchas, ya que con el tiempo se vuelven más difíciles de eliminar y pueden causar daños antiestéticos en el césped artificial. En ocasiones, el césped se limpia de forma espontánea gracias a las lluvias, que arrastra la suciedad y, mediante su sistema de perforaciones la drena junto con el exceso de agua hacia el suelo.

Césped artificial: ¿Qué se debe evitar para conservar su aspecto?

¿Qué más se debe tener en cuenta para evitar daños en el césped? Mantener las colillas y otros objetos incandescentes o muy calientes, como los accesorios de la barbacoa, lejos del césped.

En los días soleados, evitar utilizar objetos de cristal sobre el césped artificial, ya que actúan como una lente y pueden provocar agujeros de quemado en el césped.

En invierno, en cambio, hay que tener en cuenta que el hielo no debe retirarse mecánicamente del césped y que es mejor no pisarlo si la temperatura es muy baja, ya que puede provocar la rotura de las cerdas.

Hay que tener cuidado en las proximidades del césped artificial con los objetos punzantes que pueden causar daños mecánicos a las fibras o al sustrato y es importante que los muebles de jardín tengan las patas pegadas.

Cepillado y renovación del césped artificial

El cepillado del césped artificial elimina las abolladuras y hace que el pelo tenga un aspecto mucho mejor. Lo mejor es utilizar un cepillo duro, pero no uno de metal (que puede dañar las fibras), y moverlo por el pelo en dirección contraria.

Basta con cepillar el césped artificial una vez cada varios meses (dependiendo de la frecuencia de uso). En invierno, cuando no se utiliza el jardín, terraza o balcón, este tipo de cuidados son innecesarios.

El césped artificial no necesita ser regado, pero sí es necesario rociarlo con frecuencia en primavera y verano para eliminar el polvo y reducir la temperatura si hace demasiado calor.

De vez en cuando, también hay que asegurarse de que los rollos de césped individuales encajen bien para formar una unidad compacta.

¿Cómo poder eliminar el olor a orina del césped artificial?

Elegir césped artificial para mascotas tiene muchas ventajas. Aunque habrá que realizar la limpieza de mantenimiento del césped artificial con más frecuencia ya que el olor de la orina del perro o del gato, que es especialmente intenso cuando hace calor, puede ser una molestia.

Para eliminarlo, hay que lavar bien el suelo mezclando agua con bicarbonato de sodio o zumo de limón. Si se quiere limpiar una mancha concreta, se puede aplicar bicarbonato de sodio o harina de patata en un trozo de tela, esperar a que absorba la humedad y, a continuación, pasar la aspiradora y limpiar con un paño húmedo (el mismo método funcionará después de que la orina empape las alfombras, moquetas y tapetes).

Otra solución es comprar un producto adecuado o espolvorear la superficie del césped con ceniza volcánica, disponible en tiendas especializadas, para neutralizar los malos olores.

Prevención de las malas hierbas en el césped artificial

En los jardines bien cuidados, el césped artificial suele estar cubierto por un tejido especial que impide que crezcan las malas hierbas y otras plantas. Además, hay que asegurarse que cumple su función y si las malas hierbas se cuelan por los agujeros de drenaje, eliminarlas con un herbicida, así podrás deshacerte de ellas fácilmente sin dañar el césped artificial.

Mascar chicle sobre el césped artificial

Eliminar el chicle de las fibras de un césped artificial es mucho más fácil de lo que se piensa. En lugar de intentar deshacerse de él de todas las formas posibles, hay que congelarlo cubriéndolo con cubitos de hielo. La goma de mascar enfriada se desmoronará, y simplemente se pueden aspirar los restos.