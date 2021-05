Schneider Electric se exige aún más en sus nuevos objetivos de sostenibilidad Comunicae

viernes, 14 de mayo de 2021, 16:31 h (CET) En enero, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, anunció la aceleración de su estrategia de sostenibilidad al establecer objetivos ambiciosos para 2025, que se han diseñado alrededor de seis compromisos a largo plazo, en relación al clima, los recursos, la confianza y la igualdad, igualdad de oportunidades, generaciones y comunidades locales Tres meses después, el programa Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025 está en el camino correcto para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y se va a avanzar aún más tanto en las iniciativas globales como en nuevos objetivos locales, que demuestran que Schneider Electric gestiona de forma sostenible sus operaciones y su cadena de suministro, al mismo tiempo que ayuda a sus clientes y partners a alcanzar sus objetivos climáticos y de sostenibilidad.

En línea con el reciente reconocimiento como la corporación más sostenible del mundo por Corporate Knights, y basándose en sus 15 años de liderazgo de 15 años en materia, el último programa de sostenibilidad de Schneider empodera aún más a sus equipos locales, en los más de 100 países en los que opera, para abordar tanto retos como oportunidades de cada región y comunidad.

En España, por ejemplo, se están implementando acciones para mejorar las instalaciones eléctricas de familias en riesgo de pobreza energétic y para dar una segunda vida a los productos eléctricos, mediante donaciones a un marketplace online con fines educativos. También cabe mencionar otras iniciativas, como el fomento del aprendizaje digital igualitario para 24.000 estudiantes en la India mediante el suministro de energía solar a 100 escuelas mixtas; el cambio hacia una flota de vehículos 100% eléctricos en Noruega para 2023; o multiplicar por cinco el gasto de Schneider Electric con proveedores locales en Australia.

"Esta fase inicial del programa es fundamental para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad globales y locales", asegura Olivier Blum, Chief Strategy and Sustainability Officer de Schneider Electric. "Tenemos grandes expectativas puestas en este camino hacia una reducción de emisiones de carbono y una sociedad inclusiva".

Descubrir más en el último informe de sostenibilidad, aquí.

Para más detalles sobre el rendimiento financiero y no financiero de Schneider Electric, aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.