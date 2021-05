Se confirma: las personas atractivas consiguen más entrevistas de trabajo

Los solicitantes atractivos que participan en un proceso de selección laboral tienen cinco veces más posibilidades de ser invitados a una entrevista de trabajo que los menos atractivos. En el caso de las mujeres, esta proporción aumenta de siete frente a una. Así se desprende de una investigación práctica realizada por CVapp.es, la plataforma europea para la creación de currículos online CVapp.es ha puesto en práctica un experimento social para comprobar si es cierto el cliché de que los ‘más guapos/as’ tienen más posibilidades de acceder a una entrevista de trabajo que quienes lo son menos. Para ello la compañía mandó 300 solicitudes de trabajo ficticias para puestos similares utilizando CVs virtualmente idénticos en términos de formación y experiencia, pero con nombres y fotos diferentes: dos hombres (uno más atractivo y otro menos atractivo según parámetros estándar) y dos mujeres (una más atractiva y otra menos atractiva también según parámetros estándar). Posteriormente, todas las solicitudes fueron analizadas con un software de seguimiento de correos electrónicos de CVapp.es.



La principal conclusión es que los atractivos recibieron más atención general y llegaron más lejos en el proceso de selección: en un 17% de los casos los candidatos atractivos (hombres y mujeres) fueron invitados a una entrevista de trabajo, mientras que solo un 3% de los menos atractivos recibieron esa invitación.



Aunque parece que la belleza juega un papel poco relevante en las primeras fases de los procesos de contratación (aproximadamente seis de cada diez candidatos, tanto atractivos como menos atractivos recibió respuesta a su solicitud por parte del reclutador), al pasar a la entrevista telefónica la cosa cambia. El hombre atractivo accedió a una entrevista telefónica en más del doble de los casos que el poco atractivo; y en el caso de las mujeres esta proporción incluso aumenta.

Finalmente, y según esta investigación, a igualdad de CV, un hombre atractivo tiene cinco veces más posibilidades de ser invitado a una entrevista de trabajo que uno que no lo es tanto. En el caso de ellas, la diferencia es de siete veces más: mientras que la candidata atractiva llegó a la entrevista presencial un 15% de las veces, la menos atractiva solo lo logró en un 2% de las ocasiones.



En términos generales, un hombre físicamente atractivo tendría casi diez veces más posibilidades de llegar a la entrevista que una mujer poco atractiva.

“Cuando comenzamos este estudio, ya sospechábamos que habría algunas diferencias, pero el hecho de que sean tan grandes resulta absurdo”, explica Rolf Bax de CVApp.es. “No hace falta decir que cada solicitante debería ser juzgado por sus cualidades, no por su origen o por su foto, por eso los resultados son tan dolorosos”.

Los reclutadores hombres, más influidos por la imagen

También hay diferencias si el reclutador es hombre o mujer. Según el estudio, los reclutadores masculinos se decidieron, más que sus colegas femeninas, por la candidata atractiva, quien recibió una respuesta positiva en el 65% de los casos, y solo en el 5% recibió una respuesta negativa. En el caso de las mujeres como seleccionadoras esta diferencia fue significativamente menor. En total, la candidata con la apariencia menos atractiva solo fue invitada a la entrevista de trabajo en el 2% de los casos, casi ocho veces menos que la candidata atractiva.

En el caso de los solicitantes hombres menos atractivos, también se comprobó que tenían más posibilidades de ser invitados a la entrevista si la reclutadora era mujer.

“Hay numerosos estudios que explican y confirman que las personas atractivas físicamente tienen un mayor éxito en la vida, y no solo en cuestiones sociales y románticas, sino también en el trabajo. Está claro que la imagen es importante, pero queremos pensar que el reclutador toma esta decisión de una manera inconsciente, no razonada, pero aun así se ve influido por ella. Por eso,en muchas grandes empresas empiezan a implantar los currículos ‘ciegos’, en un esfuerzo por ser más justos”, concluye Bax.



Más de 11 millones de usuarios en toda Europa realizan sus currículos online utilizando plantillas de CVapp. La plataforma cuenta con diferentes modelos adaptados y adaptables a los distintos sectores y posiciones laborales, donde es posible incorporar fotografía o no, así como editarla.