AleaSoft: Un mensaje de optimismo frente a la situación actual en los mercados de energía

viernes, 14 de mayo de 2021, 13:19 h (CET) La situación actual de precios altos en los mercados de energía, gas, CO2, electricidad… causa preocupación entre los grandes consumidores e incluso entre los consumidores domésticos. Pero también repercute en el desarrollo de las energías renovables y la financiación de nuevos proyectos. El análisis de la situación actual y la visión sobre el futuro del sistema energético europeo fueron los principales temas que se trataron en el webinar del mes de mayo de AleaSoft El pasado jueves 13 de mayo tuvo lugar la primera parte de una serie de webinars organizados por AleaSoft con la intención de analizar el comportamiento y la situación actual de los mercados de energía en Europa, destacar la importancia de las previsiones de precios en la gestión de la compraventa de energía y describir la visión de futuro a largo para el sistema energético europeo. El webinar, titulado “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Las previsiones de precios y su importancia para el desarrollo de las renovables. Visión de futuro”, contó con la participación de los expertos de AleaSoft Oriol Saltó i Bauzà, Head of Data Analysis and Modeling, Antonio Delgado Rigal, CEO, y Alejandro Delgado, CTO. La grabación de la sesión se puede solicitar en este enlace.

Una primavera de infarto

Nada más empezar el webinar, Antonio Delgado Rigal calificó la situación actual de los mercados de energía como “una primavera de infarto”. Y no es para menos, la tendencia al alza en prácticamente todos los mercados está creando preocupación tanto a consumidores como a inversores en renovables. La preocupación para los grandes consumidores y electrointensivos es clara, a precios más altos de la electricidad, más aumentan sus costes de producción y menos competitivos son. Los altos precios de los futuros de electricidad hacen muy costoso cubrir su consumo para los siguientes trimestres y para el año 2022. Mientras que, esperar a comprar la energía en el mercado spot es muy arriesgado viendo la tendencia al alza de todos los mercados.

Para las renovables la situación tampoco es del todo favorable. En principio, precios altos de la energía suponen más ingresos por la venta de la electricidad. Sin embargo, la situación de tensión e inestabilidad que se está viviendo hace más complicado encontrar buenas condiciones para la financiación de los nuevos proyectos.

La carrera alcista de los mercados

El mercado estrella que está acaparando la mayoría de los titulares es el de los derechos de emisión de CO2. La carrera al alza de sus precios, prácticamente sin tregua desde octubre de 2020, ha registrado una aceleración notable en las últimas semanas, registrando precios máximos históricos más allá de los 55 € por tonelada emitida. Durante el webinar se analizaron qué factores pueden hacer pensar que este comportamiento es estructural, y que por lo tanto continuará con precios más altos, y los que apuntan a una situación coyuntural.

Los precios del gas TTF están siguiendo una tendencia similar y, si bien no están en máximos históricos, están alcanzando valores más allá de los 26 €/MWh, precios que no se registraban desde el último episodio de precios altos del gas en noviembre de 2018.

La subida de precios del CO2 y del gas está presionando al alza los precios de los futuros de electricidad. Los productos más afectados están siendo los de vencimiento más próximos, para los meses del tercer y cuarto trimestre de este 2021 y el producto anual para 2022. Este último ya está cerca de los 68 €/MWh en el mercado OMIP para España, unos precios anuales nunca vistos en el mercado eléctrico español.

Los mercados spot de electricidad también están notando esta presión al alza de los precios del gas y del CO2 y se están registrando precios relativamente altos para un mes de abril. Sin embargo, en los mercados spot, la variabilidad de las renovables, sobre todo la eólica, está provocando fluctuaciones importantes en los precios, con valores cercanos a cero para el mercado español y valores negativos para otros mercados.

Un mensaje de optimismo y tranquilidad

Pese a la situación de tensión e inestabilidad actual, desde AleaSoft se quiso mandar un mensaje de “tranquilidad para el presente y optimismo para el futuro”. Según explicaron, los modelos de AleaSoft muestran que los precios actuales se encuentran por encima de los precios de equilibrio del mercado y que en el medio y largo plazo la situación se debe revertir.

También destacaron la importancia de disponer de una estrategia de compra o venta de energía, planificada a partir de previsiones coherentes y confiables de los precios de los mercados en todos los horizontes, que permita mitigar el riesgo de precios de mercado asociados a situaciones como la actual.

La segunda parte del webinar: las previsiones de precios para los grandes consumidores, la descarbonización de la industria y el papel de hidrógeno verde

Como se ha comentado al principio, este webinar fue la primera parte de una serie que, de momento, tiene programada una segunda parte para el día 10 de junio. En esta nueva sesión, se analizará cómo han evolucionado los mercados de energía hasta el momento y se tratará la importancia de las previsiones de precios, esta vez centrándose más en los grandes consumidores. En la parte de la visión de futuro, se enfocará en la descarbonización del sector industrial y el papel que el hidrógeno verde jugará en la transición energética.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/mensaje-optimismo-frente-situacion-actual-mercados-energia/

